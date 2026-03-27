Kershaw blanquea y jonronea en apertura campaña GL

En un partido efectuado el lunes 1 de abril del 2013 en el Dodger Stadium en lo que fue la apertura de la campaña de Grandes Ligas frente a los Gigantes, los dueños de casa vencieron por blanqueada 4-0, contando con el brillante trabajo monticular de del estelar Clayton Kershaw, quien tiró el partido completo y apenas aceptó cuatro hits.

Este fue un duelo brillante durante las primeras seis entradas frente al derecho Matt Cain, que sólo permitió cuatro incogibles.

En la parte baja del octavo Kershaw inició bateando un vuelacercas para colocar el juego 1 – 0 contra George Kontos. Los Dodgers anotaron tres vueltas más en el episodio y Kershaw completó la blanqueada tirando sólo 94 pitcheos para convertirse en el primer lanzador en 60 años en tirar una blanqueada y conectar un jonrón en el día inaugural, desde que Bob Lemon, de los Indios de Cleveland lo realizó el martes 14 de abril de 1953, cuando blanqueó a los Media Blancas de Chicago 6 – 0, equipo al que dejó en un solo hit, el cual fue disparado por Minnie Miñoso, de Cuba en el primer acto.

O Neill y su marca de

H4 en aperturas

El jueves 27 de marzo del 2025 en el Rogers Centre, de Toronto, los Orioles vencieron 12 – 2 a los Azulejos de Toronto, choque donde Tyler O´Neill, de los Orioles conectó un jonrón de tres anotaciones para poner a su club delante 5-0 en la tercera entrada . Con este batazo, O´Neill extendió su récord a seis aperturas seguidas disparando al menos un vuelacercas, hazaña que inició en el 2020. La marca anterior los tenían con cuatro jonrones en inauguraciones seguidas, Todd Hundley (1994-97), Gary Carter (1977-80) y Yogi Berra (1955-58). Mientras que él récord de Grandes Ligas la cantidad total de jonrones en aperturas lo comparten Adam Dunn, Ken Griffey Jr. y Frank Robinson con 8 cada uno. La marca de O´Neill fue detenida por el pitcheo de los Mellizos el pasado jueves en el día inaugurar de este 2026.

¿Sabía Usted que: hay una lista de 23 jugadores que como pelotero profesionales han disparado 4,000 o más imparables en el béisbol?.