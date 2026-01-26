Los Charros de Jalisco se coronan en el béisbol de México

Los Charros de Jalisco derrotaron el domingo 8-6 a los Tomateros de Culiacán para completar la barrida en la Serie Final al mejor de siete encuentros y revalidar su título como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico por segunda temporada consecutiva.

La novena jalisciense tomó ventaja temprano con un ataque de cinco anotaciones en el segundo capítulo, coronado por un sencillo de dos carreras de Alejandro Osuna y un cuadrangular de dos carreras de Julián Ornelas.

Los Tomateros respondieron de inmediato e incluso tomaron la delantera con un rally de seis carreras en el tercer episodio, impulsados por un doble de Allen Córdoba con las bases llenas que remolcó tres, seguido por un jonrón de tres carreras de Orlando Martínez.

Sin embargo, los Charros recuperaron la ventaja en la sexta entrada. Julián Ornelas fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para producir una carrera, y Mateo Gil conectó un rodado por la inicial que permitió anotar a Alejandro Osuna la carrera decisiva.

Charros y Tomateros representarán a México como los equipos Rojo y Verde en la Serie del Caribe 2026, que se disputará a partir del 1 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.