Los Bulls retiran el número 1 de Derrick Rose

Derrick Rose imaginó que experimentaría todo tipo de emociones al ver su pancarta colgada de las vigas. Empezaron a fluir mucho antes de que llegara el momento.

Los Chicago Bulls retiraron su número 1 tras su victoria sobre los Boston Celtics el sábado por la noche. Y el chico que pasó de crecer en un barrio marginal del South Side a brillar con el equipo de su ciudad natal estaba listo para el momento.

“Alguien o un periodista me preguntó: '¿Lloraste?'. Le dije que lloro todos los días”, dijo Rose. “Y me preguntó por qué. Por la alegría, por saber dónde crecí, por saber que volví aquí, por ser práctico al conocer la economía, por estar allí y los barrios. Y simplemente lo sabes.

“Esa es una de las razones por las que regresé: para seleccionar cosas y contratar gente”.

Rose se unió a Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) y Bob Love (10) como los únicos jugadores cuyos números han sido retirados por el equipo.

Derramó lágrimas durante los emotivos discursos de sus excompañeros Taj Gibson, Luol Deng y Joakim Noah, y del entrenador Tom Thibodeau. Se emocionó al dirigirse a su madre y hermanos mayores, así como a su esposa, sus dos hijos y su hija. También hubo abrazos y sonrisas al desvelar la pancarta .

Rose ya lo había visto. El viernes, los Bulls publicaron un video en redes sociales donde lo veía por primera vez .

Rose dijo que ver la pancarta fue "increíble". Pero aún no lo había asimilado.

“Todavía estoy intentando asimilar todo esto, el momento, todavía estoy intentando procesarlo en tiempo real”, dijo. “Y sí, y simplemente me siento agradecido, ¿sabes a qué me refiero? Como saber cómo está el clima, saber que es algo típico de Chicago venir aquí, luchar contra eso y aun así ir a un evento. Es enorme, así que es algo por lo que estoy agradecido”.

El video que publicaron los Bulls muestra a Rose, con los ojos muy abiertos, saliendo a la cancha central. Suelta un "¡Guau! ¿En serio?" mientras observa la pancarta desplegada frente a la mesa de anotadores. Se agacha, se acerca y la toca, frotando con la mano el número 1. Luego se le unen su familia y sus excompañeros Joakim Noah, Taj Gibson y Kirk Hinrich.

Noah dice en el video que ver el número de Rose elevado hasta las vigas "es nuestro momento de campeonato".

El sábado, había camisetas negras de Rose en cada asiento. Los Bulls publicaron un video de Jordan y Pippen felicitándolo. Rose dejó rosas de su floristería —Rose's Flower Shop— en los vestuarios de ambos equipos antes del partido.

“Él nos inculcó ese corazón, nos inculcó esa confianza y eso nos hizo salir y luchar por ustedes todas las noches”, dijo Gibson a la multitud.

El ex entrenador Tom Thibodeau llamó a Rose “un experto en baloncesto” cuya humildad fue lo que realmente lo hizo destacar.

“La siguiente parada, en mi opinión, es el Salón de la Fama y de eso no hay duda”, dijo.

Esta no es la primera vez que el equipo rinde homenaje a Rose. Los Bulls lo hicieron cuando jugaron contra Nueva York el 4 de enero de 2025, simbolizando la fecha y los dorsales que lució con los Bulls, los Knicks y la Academia de Carreras Simeon de Chicago. Ese mismo día, los Bulls anunciaron que retirarían la camiseta de Rose.

Rose, la primera selección del draft de la NBA de 2008, pasó de ser Novato del Año a All-Star y MVP de la NBA en sus primeras tres temporadas. Sigue siendo el MVP más joven de la liga, tras ganarlo a los 22 años.

Una importante lesión de rodilla durante los playoffs de 2012 lo obligó a perderse casi dos temporadas completas y contempló alejarse del juego varias veces después de otros problemas de lesiones.

Rose promedió 17,4 puntos y 5,2 asistencias en 723 partidos de temporada regular. Promedió 21 puntos por partido antes de la rotura del ligamento cruzado anterior hace 12 años y 15,1 por partido en las temporadas posteriores. Pero no se detiene en lo que podría haber sido.

A sus 37 años, Rose está más centrado en su familia y sus negocios, como una floristería online y la contratación de gente de la ciudad. O en su labor de promoción de la participación en el ajedrez, sobre todo entre los jóvenes en ascenso. No le interesa demasiado trabajar en el baloncesto.