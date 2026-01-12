Eloy Jiménez acuerda con los Azulejos un pacto de Ligas Menores

Los Blue Jays están listos para fichar al toletero agente libre Eloy Jiménez con un contrato de ligas menores y una invitación a los entrenamientos de primavera, según varios informes. El club no ha confirmado el acuerdo.

Jiménez, de 29 años, busca revitalizar su carrera tras pasar 2025 jugando en las Ligas Menores, donde conectó tres jonrones y tuvo un OPS de .673 en 54 juegos. El dominicano comenzó el año con los Rays, pero fue liberado en julio. Llegó a Toronto con un contrato de Ligas Menores en septiembre y jugó seis partidos con Triple-A Buffalo antes del final de la temporada. Desde octubre, Jiménez juega para los Toros del Este de la Liga Invernal Dominicana (LIDOM).

Jiménez competirá por un lugar en el roster del Día Inaugural de Toronto esta primavera, pero el panorama abarrotado de bateadores designados de los Blue Jays podría dificultarle labrarse un papel en el equipo de Grandes Ligas.

El toletero derecho es mejor conocido por su tiempo con los White Sox, generando considerable expectativa como uno de los principales prospectos del béisbol antes de su debut en las Grandes Ligas en 2019. Chicago lo firmó con un contrato de seis años por $43 millones en marzo, días antes de su primer juego de MLB.

Jiménez se perfiló como una futura pieza clave de la alineación desde el principio, conectando 31 jonrones con un OPS de .828 como novato y registrando un OPS de .891 en la temporada 2020 acortada por la COVID-19. Sin embargo, sus últimos cuatro años con Chicago se definieron más por las lesiones que por cualquier otra cosa que hiciera en la caja de bateo. El equipo lo canjeó a los Orioles en julio de 2024.