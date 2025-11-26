Ahora tenemos que distintos medios están reclamando o sugiriendo a Emilio Bonifacio que se retire. Esto es algo reiterativo para jugadores que están en edad, que enfrentan un torneo en baja, y especialmente afecta a aquellos que son ídolos o íconos de sus equipos.

Porque nadie se fija mucho en atletas que no son ídolos, no importa su edad. Es ley de vida que solo llaman la atención los sobresalientes.

Bonifacio, en los 40 años de edad, está metido en una mala campaña, como nunca antes le había ocurrido en Lidom. Eso ha sido así desde que empezó su carrera con el Glorioso Licey en el campeonato 2005-06, hace 20 años. Como nota curiosa, en ese torneo apareció en un solo juego, en dos turnos falló uno, y en el otro recibió base por bolas, se robó una base y envió un mensaje de que había nacido un nuevo héroe azul.

Ha llovido mucho desde entonces, y El Boni ha paseado su calidad ayudando a Licey a la conquista de 6 títulos nacionales y dos en Series del Caribe.

Por ese trance, de que le pidan el retiro por bajo rendimiento, pasó una vez David Ortiz, el famoso BigPapi, pero no hizo caso a nadie. Y cuando tuvo su último año en MLB sorprendió con promedio de .315, con 38 jonrones y líder de empujadas de la Americana con 127. Pero David dijo que no seguía pues luchaba con lesiones físicas, y podía volver , pese a que en noviembre 18 de ese año cumpliría 41 años. Y no regresó.

Otros casos interesantes son aportados por Sammy Sosa y Barry Bonds. Sosa tuvo su última actuación en 2007 con Texas Rangers, disparó 21 jonrones y remolcó 92 carreras. Tenía 39 años de edad, pero al año siguiente nadie le ofreció contrato y quedó fuera. Sammy es el único jugador en la historia de MLB con más de 3 temporadas pasando de los 60 jonrones.

Lo mismo sucedió con Bonds. Esa misma campaña jugó para los Gigantes, su año 22 en Grandes Ligas, tuvo 340 turnos, 28 Hrs,66 impulsadas.. Tampoco le ofrecieron nuevo pacto y ahí finalizó todo.

Siempre lo he dicho: cada atleta en edad tiene la decisión personal de retirarse, sea porque entienda que finalizó su carrera o por lesiones.- El otro camino es que debido a su pobre rendimiento, ningún equipo lo contrate y el retiro sea por gravedad. ¿Qué pasará con Bonifacio? Esperemos, pero nunca le he pedido a ningún atleta que deje la acción. Eso cae por su propio peso, en su momento, cuando se “junten varios planetas”..

BUEN AMIGO

Quiero dejar constancia de la amistad que por 5 décadas disfruté con el Dr. Luis Ramón Cordero, fallecido en esta capital hace dos días a los 95 años de edad.

Fue un dominicano super especial, amó el deporte y también todo lo que hacía. Yo le conocí a mediados de los años 70 siendo vicepresidente del Publicaciones Ahora, la empresa editora del periódico El Nacional.

Fui a su oficina como un jovencito buscando caminos, me mandó a la redacción deportiva y el editor deportivo, Luis Fernández, me acogió con mucho placer. Durante tres meses Luis me mandó a la calle a hacer reportajes.

En la navidad de ese año,1973, el Dr.Cordero (abogado), me entregó un cheque de 50 pesos, y yo lo ví bien grande. Más adelante, en enero, vino una huelga de periodistas por un problema con la administración y eso no terminó bien. La relación de trabajo fue rota, y dos años después ese grupo de periodistas fundaría el periódico La Noticia.

Yo nada tenía que ver con ese problema pues era un “pasante”, Cordero me llamó para trabajar, pedí permiso a Luis, y una vez concedido empecé mi ruta ya como empleado. En El Nacional estuve 3 años, y allí hacíamos la columna de beisbol “3 en Uno”, en la cual participaba junto a Roosevelt Comarazamy y el propio Cordero.

Más adelante yo laboraría en el periódico El Sol, fui fundador-sub editor deportivo del Hoy en 1981, y en 1987 me llamaron de Ultima Hora para ser editor. Y hacia allí me llevé los motetes. Para ese entonces, ya Pepin Corripio había comprado El Nacional y fundado el Hoy.

¿Y saben quién me llamó para trabajar en Ultima Hora?. El Dr Cordero, quien había mudado de oficina y era vicepresidente de mercadeo de Editora Listín Diario, o algo así.

Cordero fue presidente de Lidom en 1991-92, en la transición entre Juan Puello (que estaba desde 1986) y el Dr. Leonardo Matos Berrido. Fue comentarista de la pelota local, y hace mucho tiempo era miembro del Comité Ejecutivo del Pabellón de la Fama, que elige los inmortales dominicanos.

Fue un gran hombre, un buen amigo, y así lo dejé saber ayer a sus hijos Julio y Luis Andrés. Siempre lo recordaremos..

LO QUE VIENE: La serie particular entre Aguilas y Licey ahora está 4-2 del lado cibaeño. Ambos equipos se enfrentan de nuevo este viernes en la capital y el sábado en Santiago.. Y todo está vendido, aquí y allá.. ¿Revive Licey?..-.Ah, este jueves no hay pelota pues el Día del Pavo.