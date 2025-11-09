Maradona: Tribunal iniciará en marzo de 2026 nuevo juicio para determinar culpabilidades

El 17 de marzo de 2026 comenzará un nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

El primer juicio había comenzado el 11 de marzo de 2025 y fue anulado el 29 de mayo, luego de que una de los tres jueces del tribunal fuera apartada del caso por participar de un documental sobre la causa sin autorización. Los otros dos jueces renunciaron. Y el proceso quedó en suspenso.

En el primer juicio se habían presentado más de 40 testigos, entre ellos las hijas de Diego Maradona. El proceso buscaba determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en la muerte del exfutbolista, quien falleció mientras se encontraba en internación domiciliaria tras una operación.

Este miércoles, otro tribunal determinó que el nuevo juicio comience el 17 marzo de 2026, aunque convocó a una audiencia preliminar para el 12 de noviembre de este año.