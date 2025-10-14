Seis van por la corona

Lo bueno de la pelota dominicana es que los seis equipos que conforman la liga inician buscando la corona de campeón, y eso es indiscutible. No es como las Grandes Ligas, que los analistas pueden proyectar la eliminación del 60 o 70 % en el mes de marzo, antes que empiece cada temporada. Y así ocurre año tras años.

¿Por qué ocurre esto? Porque en MLB los equipos son manejados como negocios de entretenimientos, y a veces como un capítulo de relaciones públicas e imagen hacia la comunidad. Por lo general, los dueños son corporaciones grandes, de enormes capitales, y no están tan preocupados por ganar títulos.

Inclusive, esos equipos de MLB tienen ejecutivos en calidad de presidente-administrador, no son dirigidos por los propietarios, que a veces no se acercan por los estadios con periodicidad.-

En Lidom es distinto, aunque ha habido variaciones. Aquí, algunos dueños son presidentes-militantes de sus equipos, y usted ve, por ejemplo, en el caso de las estrellas al actual presidente Miguel Feris en sus asientos de palco todo el tiempo. A los Bonetti y los Najri en plena acción de primera fila. En el caso de Licey, están sus directivos, pero no son dueños pues son un club “social”, sin fines de lucro.

Las Aguilas tienen un presidente que no es dueño, pero es militante. Y los Gigantes han mejorado mucho pues la familia Rizek tiene plena presencia en las gradas. El único caso distinto se da con los Toros, propiedad del Central Romana. Ellos tienen al señor Luis Rodríguez Amiama de presidente, pero éste nunca ha sido militante. El vicepresidente ejecutivo, Jorge Sturla, es quien da la cara cada día en el play.

¿Quién ganará este año?. Los últimos 7 campeonatos se dividen de la forma siguiente. 1 para Estrellas, Aguilas, Gigantes, Toros y Escogido, y dos para Licey. El Escogido intentará repetir, aunque todos sabes que eso no es fácil en Lidom.

Que corra la pelota, porque ya empezó “la temporada de cuerdas”.

EL CUARTO CHANCE

Los Marineros de Seattle tienen una interesante (mala) historia. Ya los seguidores del beisbol saben que este equipo, nacido en 1977, nunca ha participado en una Serie Mundial, y ahora están haciendo su cuarto intento.

Es posible que lo logren al tomar delantera de 2-0 ante Toronto, ganando los dos primeros partidos del 7-4 en calidad de visitantes. Es un gran logro, y esta noche tienen su tercer partido en casa, donde se celebrarán 3 en línea.

Su primer chance de ganar el título de la liga, que es la antesala de la Serie Mundial, ocurrió en 1995 perdiendo ante los entonces Indios de Cleveland (hoy Guardianes). Y luego tuvieron otras dos oportunidades, ambas ante los Yanquis de Nueva York en 2000 y siguiente. En ambos casos hubo presencia de peloteros dominicanos, incluyendo al señor Alex Rodríguez, uno de los mejores peloteros de todos los tiempos.

Veamos algunos detalles de esos 3 años anteriores:

1995: El manager de Seattle ese año era Lou Piniella, quien dirigió al club durante diez años seguidos, en el período 1993-2002. El club tuvo la presencia de varios dominicanos, entre ellos Salomón Torres, Félix Fermín era el short stop, Arquímides Pozo y Alex Rodríguez, que estaba en su segundo año como jugador alterno. Entre otras figuras, ese equipo tenía a los lanzadores Tim Belcher, Andy Benes, Chris Bosio, y Randy Johnson. También , los jardineros Jay Buhner, Vince Coleman, Ken Griffey Jr. , Tino Martínez en primera, Luis Sojo y el designado Edgar Martínez. También tenían de catcher a Dan Wilson, actual manager del club.

2000: Ese fue el último año de Alex en los Marineros, pues al año siguiente se iría a la agencia libre firmando su primer gran contrato de diez años por US$250 millones. Allí seguía Dan Wilson de receptor, y en el infield John Olerud, Mark McClemore. A-Rod, David Bell, y en los jardines Buhner, Griffey Jr., Ricky Henderson (parcial), con Edgar Martínez de designado. También estaban los dominicanos Stanley Javier, José Paniagua, José Mesa, y en el pitcheo el venezolano Freddy García, John Halama, Jamie Moyer, Aaron Sele, Paul Abbot, Kazuhiro Sasaki.. Ese año, Alex tuvo una actuación de 41 jonrones y 132 empujadas, promedio en .316.

2001: Lou Piniella seguía de manager, y Alex se había marchado. Ese club impuso record de 116 victorias, que todavía permanece y sus figuras eran Griffey Jr., Mike Cameron, Al Martin, Carlos Guillén en el short, Brett Boone en tercera, John Olerud , y también Wilson de catcher. Los Yanquis los eliminaron por segunda vez corrida.

¿Lo lograrán ahora ante Toronto? Eso está cerca de saberse.