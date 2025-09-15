Celebran finales del torneo de carreras virtuales AMRD

Fue realizada el domingo la gran final del torneo de carreras virtuales, evento en el que participó un nutrido grupo de competidores y que combinó tecnología, deporte y pasión automovilística, efectuado en el Autocentro Manuel Arsenio Ureña (Kendall).

La jornada contó con 11 simuladores en vivo, con una pantalla gigante que permitió a los asistentes seguir cada detalle de la competencia y se consolidó al club American Muscle RD como pionero en la organización de competencias de simulación en el país.

El ambiente fue descrito por los asistentes como competitivo y familiar, logrando reunir a fanáticos del automovilismo, pilotos virtuales y familias completas en una experiencia única que acerca la emoción de las pistas internacionales al público dominicano.

Los Pilotos que tuvieron roles protagónicos y quienes demostraron su habilidad y pasión por la velocidad fueron Pablo Robles, José Luis Núñez, Elwis Andrasoni, Víctor Madera, Luis Peguero, Juan Matos, Adrián Gañan, John de León, Henry Sánchez, Manuel Sanabia, Ronald Miranda, Rubén Guerrero, Gabriel Pineda, Jonas Robles, Abraham AGR

Cada uno de ellos aportó emoción y competitividad a las diferentes mangas del torneo, elevando el nivel del sim racing en la República Dominicana.

Club con Historia y Visión

El club American Muscle RD, organizador del torneo, es reconocido como el primer club de autos deportivos americanos del país, caracterizado por la calidad y el compromiso de sus miembros en promover la cultura automovilística y llevarla a nuevos espacios como el sim racing.

Transmisión en vivo

Todas las competencias del torneo de Gran Turismo 7 fueron transmitidas en directo a través del canal de YouTube de American Muscle RD, con cobertura y contenido adicional en Instagram (@AmericanMuscleRD), acercando la experiencia a toda la comunidad digital amante de la velocidad.

Con esta final, AMRD reafirma su compromiso con la innovación y la promoción del automovilismo en República Dominicana, llevando el espíritu de las pistas al mundo digital y creando una plataforma de proyección para pilotos y fanáticos por igual.