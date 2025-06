Aplazan para este viernes el juicio preliminar contra Wander Franco

El juicio preliminar que se le conoce a Wander Franco ha avanzado, obteniendo un resultado favorable tras el testimonio de la menor involucrada. Según sus declaraciones, no se ha establecido ningún tipo de vínculo sexual con el jugador.

El fondo de la audiencia contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco Ahibar, acusado de supuestamente mantener una relación con una menor de edad, fue aplazado para este viernes a las 9:00 de la mañana. Durante el juicio, el Ministerio Público avanzó en la presentación de pruebas, incluyendo declaraciones de la menor involucrada.

El tribunal, integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, prestó atención a los argumentos del Ministerio Público, que presentó diversas evidencias documentales y alrededor de 17 pruebas audiovisuales. Entre los elementos probatorios se encuentran estados de cuenta, certificaciones bancarias, copias de cheques y recibos de envío que evidencian una conexión entre la madre de la adolescente y el pelotero.

Además de Franco, también enfrenta juicio la madre de la menor, Marta Vanesa Chevalier Almonte, quien es acusada de explotación sexual y lavado de activos.

Durante la audiencia, el tribunal solicitó la salida de los representantes de los medios de comunicación presentes, cerrando así las puertas del juicio.

En ese momento, el órgano acusador presentó videos como parte de las pruebas en contra de Wander Franco, donde aparece la menor.

Irina Ventura, representante legal del pelotero, declaró al salir de la sala que el testimonio obtenido en la entrevista realizada a la menor en la cámara Gesell exime de toda culpa a Franco. "Lo que podemos establecer de la entrevista es que no hay ninguna vinculación de ninguna naturaleza entre la menor y Wander Franco", afirmó la abogada.

Ventura también se pronunció sobre la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, señalando que las incoherencias en la documentación no solo favorecen la defensa de Franco, sino que corroboran su alegato inicial, dado que las pruebas no coinciden con los hechos que el Ministerio Público ha presentado en su acusación. "Seguimos sosteniendo que no se han presentado elementos de prueba que lo vinculen con nuestro defendido", añadió.

Durante la exposición de pruebas documentales ante el tribunal, los abogados de los acusados identificaron incongruencias entre las pruebas presentadas y las que depositaron previamente. Ante este error, el órgano acusador decidió retirar dichas evidencias.

Franco asistió a la audiencia acompañado de sus padres, vistiendo de negro. Con una mirada perdida en la sala, el pelotero permaneció en silencio mientras se producía la audiencia.