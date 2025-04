¿Usará José Sirí los bates “torpedo”?

Cada día que pasa se hacen más comunes los bates “torpedo” en las Grandes Ligas.

El “boom” surgió en la misma primera semana de la temporada, cuando Jazz Chisholm Jr. y Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York conectaron cuadrangulares utilizando este tipo de bates. Con cada juego que pasa, más jugadores se suman a la tendencia.

El dominicano José Sirí, jardinero de los Mets de Nueva York, habló para LISTÍN DIARIO al respecto e indicó que aún nadie le ha presentado ese bate, pero no descarta utilizarlo en el futuro.

“Realmente no conozco ese bate, todavía no lo he visto, pero yo respeto al que lo usa, y si le funciona, pues está bien. Si lo uso y me gusta, pues me quedaré usándolo”, expresó Sirí previo al Día Inaugural de los Mets en el Citi Field.

Jugar junto a Soto

Sobre la experiencia de compartir equipo y jardines con Juan Soto, Sirí afirmó sentirse muy encantado. Ambos se ubican uno al lado del otro en defensa: Soto en el jardín derecho y él en el central.

“Soto es uno de los mejores peloteros, y también uno de los mejores compañeros de equipo”, comentó.

Aunque llevan poco tiempo jugando juntos, Sirí destacó la buena conexión entre ambos. “Cuando yo estoy en el center Soto va y ahí chelchamos.

Cuando hacemos un out, pues yo voy donde él y relajamos mucho”, añadió.

Su rol en el equipo

Aunque no es titular todos los días, “El Rayo” mantiene una mentalidad positiva y está siempre listo para contribuir. “El truco está en siempre prepararme. Si juego, amén. Y si no juego, pues me preparo igual.

“Aunque dure 10 días sin jugar, todos los días vengo de la misma forma para tratar de ser mejor pelotero”, dijo el jardinero.

Clásico Mundial 2026

Sobre el Clásico Mundial de Béisbol del 2026, Sirí dejó claro que estará disponible si la selección dominicana lo invita. Reconoció que, de ser convocado, probablemente no será titular, pero para él sería un honor vestir los colores patrios.

“Uno sabe que hay muchos jardineros, pero si se trata de representar al país, claro que estoy disponible”, concluyó.