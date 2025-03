LIDOM: Un marzo agresivo y de papeletas

De los planes a la acción, de la pasividad a lo muy activo, de los proyectos a desatar toda una guerra de papeletas, todo esto representa la transformación que ocurre en marzo alrededor de la Liga Dominicana de Béisbol.

El mes, que hace solo un par de años representaba una especie de esparcimiento para los ejecutivos y dejar atrás todo el trajín y el stress acumulado por la temporada anterior, ha pasado a ser toda una batalla de actividad y estrategias entre las franquicias que integran Lidom.

Es una especie de la Locura de Marzo en el béisbol, como bien es llamado al baloncesto universitario de Estados Unidos (NCAA).

En los pasados 10 días y producto de la agencia libre unos mas de 30 peloteros han cambiado de camisetas en la Liga, que incluye un grupo con capacidad de convertirse en determinantes para sus nuevas novenas.

Quizás nunca antes en Lidom, en un espacio de solo cinco días, al menos tres conjuntos habían designados nuevos dirigentes, incluyendo un par que como Luis Urueta (Aguilas) y José Leger (Gigantes) fueron nombrados con un espacio menor a una hora.

Un tercero, Víctor Estévez fue contratado por los Toros el pasado 19 de marzo para sumar tres, mientras que ese mismo espacio, El Escogido, actuales monarcas, anunciaron que Albert Pujols y Luis Rojas, manager y gerente no retornaban a sus puestos, también un hecho extraño en la historia del circuito dominicano.

De hecho, los campeones representan el único club que no tiene designado a sus dos principales hombres en la conformación del club, aún así no se han detenido en su esfuerzo de fortalecer su plantel e ir tras su corona 18 y alcanzar un doble campeonato por primera vez desde que lo hicieron desde el 2011 al 13.

Enny Romero fue el Lanzador del Año en Lidom pero esto no fue óbice para que se marchara y vestirá otra camiseta.Fuente externa

Consiguieron a Fernando Abad, quien a sus 39 años, es un relevista con capacidad de sacar out en la Liga ( Rescató 6 con efectividad envidiable de 1.09 la estación pasada con los Toros), asimismo a Génesis Cabrera, ex del Licey, quien no actúa en Lidom desde el 2022. También renovaron con Junior Lake, Orlando Calixte, Zoilo Almonte, Franmil Reyes, Yamaico Navarro entre otros.

Las Estrellas , club que en los pasados dos certámenes de la agencia libre había registrado aislados movimientos, esta vez abrieron las billeteras a todo lo ancho y se agenciaron de Enny Romero y Esmil Rogers, considerado por muchos los abridores quisqueyanos de mayor confiabilidad en la Liga Dominicana.

Enny fue Lanzador del Año con las Aguilas, tras su foja de 6-1 y 2.09 de efectividad, en tanto Rogers siempre ha sido uno de los iniciadores de mayor confiabilidad desde su aparición en la Liga en el 2008. De por vida exhibe marca de 22-21 con 3.04 en promedio de carreras limpias. Asimismo, los veteranos relevistas Pedro Strop y Jhan Maríñez forman parte del equipo verde. A eso se agrega a Francisco Peña, receptor de larga trayectoria.

Hasta un todos estrellas como Ketel Marte se enfundará en nueva casaca, en su caso el Licey, el conjunto que admiró desde su niñez. Hombres con toda su vida en un club, como Cristhian Adamés y Jonathan Villar tendrán nuevos horizontes, el primero con los Tigres, el segundo aún sin firmar.

Un héroe del gallardete rojo como Rafael Montero encontró en las Aguilas su nuevo nicho, un versátil como Gustavo Núñez ya es un miembro de los azules, en tanto que Nomar Mazara y Adalberto Mondesí y Ronald Guzmán, todos exgrandesligas buscarán relanzar sus carreras con Gigantes, Estrellas y Toros.