Semana del Super Bowl: Estrellas y deportistas llenan de emoción a Nueva Orleans

El Super Bowl no es sólo un partido el domingo. Implicará un espectáculo de casi una semana que se apoderará de Nueva Orleans con entretenimiento ininterrumpido hasta el gran enfrentamiento entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia.

Mientras los Chiefs y los Eagles se preparan para su revancha por el campeonato, el Big Easy será el epicentro de conciertos repletos de estrellas, fiestas exclusivas, un espectáculo de comedia y listas de invitados repletas de estrellas. Desde Post Malone, Cardi B hasta Shaquille O'Neal, la ciudad estará animada mucho antes de que Patrick Mahomes y los Chiefs intenten un monumental triplete.

"Va a ser divertido. Va a ser diferente a otros Super Bowls", dijo Shaquille O'Neal, quien presentará su popular Shaq's Fun House con temática de carnaval el viernes por la noche. Es una entrada muy solicitada (a partir de $199) para el festival de la leyenda de la NBA, que contará con las actuaciones principales de Ludacris, John Summit y O'Neal bajo su nombre artístico DJ Diesel.

El evento de O'Neal contará con varias atracciones, incluida una rueda de la fortuna, artistas de circo y un bar de primera. Esta será una especie de semana de regreso a casa para O'Neal, que jugó baloncesto universitario en la Universidad Estatal de Luisiana y visita Luisiana unas cuatro veces al año.

Para Flavor Flav, quiere ayudar a levantar la moral en Nueva Orleans tras las secuelas del ataque terrorista que mató a 14 personas el día de Año Nuevo.

"Esto va a ser especial. Estoy aquí para levantar el ánimo", dijo Flav, que actuará en Flavortown Tailgate de Guy Fieri junto con Diplo y Cowboy Mouth el domingo por la tarde. La entrada general es gratuita y las experiencias mejoradas se pagan por $49,99 y $349 por una entrada VIP.

"Me subo a los platos para que la gente se divierta y se divierta", dijo.

Además de esos eventos, aquí hay un vistazo a algunos de los eventos públicos y exclusivos para invitados durante una semana ajetreada del Super Bowl:

Fiesta de los Fanáticos

Es imposible entrar a la fiesta del Super Bowl de los Fanáticos de Michael Rubin sin una invitación. El evento repleto de estrellas del sábado por la tarde es estrictamente para los más destacados del mundo del deporte y el entretenimiento.

Rubin, el fundador y director ejecutivo de Fanatics, probablemente estará al frente y en el centro, viendo las actuaciones de Post Malone, Travis Scott, Don Tolliver y muchos más.

Entre los asistentes esperados se incluyen grandes nombres como Kim Kardashian, Justin Bieber, Lil Baby, Tiffany Haddish y Tom Brady.

Madden Bowl

Al igual que la frase icónica de EA Sports, "It's in the game", Jelly Roll, Chris Stapleton y Shaboozey estarán literalmente en el juego en el Madden Bowl. El trío subirá al escenario por separado el viernes por la noche, lo que generará entusiasmo antes de que comience la competencia.

"No puedo esperar a que continúe esta fiesta", dijo Shaboozey.

Además de las presentaciones, el evento incluirá la Madden NFL 25 Championship Series frente a una audiencia en vivo, donde dos de los mejores jugadores del mundo viajarán a Nueva Orleans para recibir su parte del pozo de premios de $1 millón.

Doble actuación para algunos, triple función para Post Malone y Diplo

El Madden Bowl no será el único escenario donde Stapleton exhibirá su poderosa voz. La estrella del country encabezará el concierto de SiriusXM y Pandora el jueves por la noche.

La presentación de Stapleton se emitirá en Chris Stapleton Radio de SiriusXM, un canal exclusivo curado y presentado por él y su banda. Los oyentes de Pandora pueden acceder a la estación de radio Chris Stapleton.

Después de que Ludacris suba al escenario en Shaq's Fun House el viernes, el rapero actuará el domingo en la fiesta previa al Super Bowl de On Location. Se unirá a la banda de rock The Revivalists en el Club 67 y Touchdown Club, justo afuera del Caesars Superdome, para One Location, un proveedor de hospitalidad premium de la NFL.

Post Malone también hará cambios. Está programado que actúe en tres eventos diferentes. Junto con Fanatics, el artista superestrella subirá al escenario en el Bud Light Backyard Tour el viernes, luego está listo para encabezar el concierto YouTube Tailgate el domingo cerca del Superdome.

Diplo actuará en fiestas para Sports Illustrated y Maxim junto con el evento de tailgate de Guy Fieri.

Celebración gospel

Bill Bellamy y Rocsi Diaz traerán un poco de sabor gospel a Big Easy.

El tándem presentará la Super Bowl Soulful Celebration el miércoles por la noche. El programa incluye algunos de los mejores éxitos musicales de The Isley Brothers, Muni Long, Yolanda Adams, Tori Kelly y Jonathan McReynolds.

Otras actuaciones incluyen a los nativos de Nueva Orleans Master P, Big Freedia, Lucky Daye y Trombone Shorty. El Coro de Jugadores de la NFL también participará.

"Ser el anfitrión de la Super Bowl Soulful Celebration es como lograr la triple corona: música, fe y fútbol americano, todo en un solo espectáculo", dijo Bellamy. "Estoy emocionado de traer algunas risas, algo de energía y ser parte de esta increíble noche con un elenco asombroso".

Michael Strahan, miembro del Salón de la Fama de la NFL y copresentador de "Good Morning America", recibirá el premio Lifetime of Inspiration. Llamó al honorable