Travis Kelce, el "villano" de los Kansas City Chiefs al que todos quieren vencer

Travis Kelce, estelar de los campeones Kansas City Chiefs, afirmó que disfruta ser, junto con su equipo, el villano en la NFL al que todos quieren ver caer en el Super Bowl LIX.

"Me encanta, me encanta que así sea. En un momento dado no era así, aunque me preguntaba: '¿Te sientes mal por ellos?', pero ahora estoy disfrutando hacer esto junto con mis compañeros. Eso nos hace más familiares", dijo el ala cerrada a través del podcast 'New Heights'.

Los Chiefs jugarán el Super Bowl LIX el próximo 9 de febrero en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana, ante Philadelphia Eagles en busca de ganar su tercer trofeo Vince Lombardi de manera consecutiva.

Travis Kelce # 87 de los Kansas City Chiefs reacciona ante el entrenador en jefe Andy Reid en la primera mitad contra los San Francisco 49ers durante el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium el 11 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada.Getty Images via AFP

Kelce es considerado uno de los mejores alas cerradas de la NFL y ha visto incrementada su popularidad gracias a la relación amorosa que tiene desde el año pasado con Taylor Swift, estrella del pop, que acostumbra estar en los partidos que los Chiefs juegan en casa para animarlo.

El tres veces campeón del Super Bowl explicó cómo recibe el equipo los deseos de los aficionados de otras franquicias que quieren verlos caer.

"Cuando la gente dice todo eso en redes y en los medios, simplemente nos unimos y eso nos hace apreciar más lo que tenemos porque la gente quiere lo que nosotros tenemos", mencionó el 10 veces seleccionado Pro Bowl.

Kansas City es la más reciente dinastía dominante en la NFL. Ha estado presente en cinco de las más recientes seis ediciones del Super Bowl, incluida la del próximo nueve de febrero, de las cuales ha ganado tres.

Kelce ha sido fundamental en esos logros como uno de los objetivos que más busca la estrella del equipo, Patrick Mahomes.

Los números del jugador, que llegó a los Chiefs en el 2013, incluyen varios récords. Acumuló siete temporadas consecutivas de más de 1.000 yardas recibidas entre 2016 y 2022, además de que en esta campaña regular superó las 1.000 recepciones, con lo que se convirtió en el primer ala cerrada en la franquicia en lograrlo.

En 'playoffs' también cuenta con varias marcas para un ala cerrada. Suma 174 recepciones, nueve juegos con más de 100 yardas, 20 anotaciones y 2.039 yardas por recepción.