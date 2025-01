Licey vs. Escogido: Datos y curiosidades de los equipos que disputan la gran final de LIDOM

Tigres del Licey y Leones del Escogido chocan en la final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Aquí hay una conversación rápida con nuestro editor de deportes, Héctor J. Cruz, para entender los pormenores del clásico entre los "eternos rivales".

P: ¿Cuántas veces se han enfrentado en una final el Licey y el Escogido?

R. Se han enfrentado Licey y Escogido nueve veces; esta va a ser la décima. Licey ha ganado 6, el Escogido 3.

P. ¿Cuál es el jugador más importante de cada equipo?

R: El más importante, naturalmente, del Escogido es Junior Caminero, novato de 21 años de edad, y del Licey, Emilio Bonifacio sigue siendo la figura.

P: ¿Quién es el favorito para esta final?

R: Hay un consenso de que el Escogido tiene mejor equipo, la mejor ofensiva para enfrentarla.

P: ¿La ofensiva del Escogido o el bullpen del Licey?

R: Cuando enfrentas la ofensiva del Escogido con el bullpen del Licey, naturalmente tienes que sacarle un poquito de comida aparte al bullpen del Licey, que tiene varios hombres que demostraron en el Round Robin que fueron líderes en el departamento de efectividad en esta semifinal y, desde luego, la ofensiva del Escogido demuestra que sí tiene capacidad de remontar.

P: ¿Dónde se jugará la Serie del Caribe y cuándo comienza?

R: La Serie del Caribe se va a celebrar en Mexicali, ciudad del Pacífico mexicano. Comienza el 31 de enero y finaliza el 7 de febrero.

P: ¿Cuál ha sido la mejor final que usted ha visto en LIDOM?

R: Ha habido muchas finales buenas, pero no hay una específicamente que esté grabada en mi mente.

P: Mencione ventajas de Albert Pujols y Gilbert Gómez como dirigentes.

R: Albert Pujols se está estrenando como manager, está aprendiendo, tiene un buen consejero ahí en Plácido Polanco, un antiguo jugador del Escogido. Gilbert Gómez está en su segundo año como dirigente, y toma las decisiones de manera agresiva en ocasiones.

Yo creo que son dos managers interesantes y que ninguno de los dos recibió premio durante la serie regular y es un factor que le favorece a ambos porque, mientras Pujols tiene el hambre de ganar, Gómez sigue escribiendo su historia y se compensan en el ámbito de veteranía y juventud.

P: ¿Hasta cuándo se pueden traer refuerzos?

R: Se pueden traer hasta este lunes hasta las 6:00 de la tarde para importados. Para nativos hay una apertura para toda la serie.

P: ¿Está de acuerdo con los toques de sacrificio?

R: Sigue siendo una herramienta de béisbol. Uno ve mucho que se dan toques de sacrificio de manera irracional, pero debe ser una herramienta que se debe utilizar en la parte final del fuego, dependiendo del bateador.

P: ¿Cuándo comienza y termina la final?

R: Empieza este lunes 20 de enero a las 7:30 de la noche y continuará el martes 21 del mismo mes a las 7:15 de la noche.

El Escogido va a jugar primero tres partidos: lunes, martes y miércoles, con un día libre el jueves y después cuatro corridos, en caso de ser necesario llegar hasta un séptimo juego: viernes, sábado, domingo y lunes 27.

P: ¿Algún partido será en la tarde o todos serán en la noche?

R: En la tarde va a ser el domingo 26 a las 4:00 de la tarde con el Escogido.

P: ¿Cuántas gorras de equipos usted tiene guardadas en su escritorio?

R: Tengo gorras de todos los equipos porque no trabajo con ningún equipo y, como periodista deportivo, no tengo compromiso sentimental ni de trabajo ni laboral con nadie. Entonces yo me mantengo ahí bailando y divirtiéndome con todos los equipos.