Julio Rodríguez: “Lo mejor de mí aún está por venir”

Lo mejor de Julio Rodríguez es las Grandes Ligas aún está por venir.

Y ni siquiera los 32 vuelacercas y 103 remolcadas alcanzadas en su segundo año de servicio conforman al centrocampista de los Marineros.

La revelación la hace el propio jugador tras conversar con Listín Diario sobre lo que pueden esperar de él los amantes dominicanos y fanáticos de Seattle en los próximos años.

“Te puedo afirmar que lo más sobresaliente de mi juego aún no ha llegado, me siento capaz de superar las estadísticas que he colocado hasta el momento”, expresó Rodríguez, tras conversar con este rotativo, tras realizar hace unos días una visita al Ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Y el patrullero fue enfático en su revelación, pues espera que varias cosas comiencen a mejorar este año en el que desde ya se prepara para que su campaña del 2024 pase de lo aceptable a lo brillante.

“Ni siquiera en mi segundo año me sentí satisfecho, estoy seguro que soy capaz de dar mucho más, esa es mi naturaleza, siempre quiero seguir mejorando”, señala el portento, cuya principal misión es contribuir para que los Marineros alcancen los playoffs. El año pasado se quedaron cortos tras concluir con 85-77, segundo en el Oeste de la Americana.

No quiso buscar excusas a sus registros en la estación pasada en que sus empujadas fueron 35 menos (68) y sus vuelacercas fueron 12 menos (20 ) con relación a la jornada del 2023. Aún así bateó para un buen .273 (567-155)

Pero recordó que permaneció buen tiempo lesionado. “El que está lastimado no puede colocar números en el terreno”, señaló sobre la lesión que le hizo perder 19 partidos en el 2024.

Tras un inicio en que bateó .267 en la primera mitad, se las arregló para conectar para un buen .285 en la etapa complementaria.

Imita a Cruz en altruismo

Nativo de una zona tan apartada como Loma de Cabrera, Rodríguez, quien en el 2022 estampó un pacto de 210 millones, en solo tres años de servicio ya realiza una labor de altruismo en su comunidad.

Estas comienzan a imitar a los que desde años realiza el ya retirado Nelson Cruz en su natal Las Matas de Santa Cruz. En el caso de Rodríguez durante las pasadas semanas tuvo actividades en que repartió útiles escolares y juguetes a niños y jóvenes. En ambos casos fueron mucho más de mil en toda la zona y las reparticiones fueron realizada s en la Casa de la Cultura de la demarcación.

También apadrinó un intercambio de baloncesto entre jóvenes de Loma de Cabrera versus Dajabón y tuvo una actividad para los jóvenes de corte de pelo gratuito. “Debo devolver a mi comunidad algo de lo ganado en el béisbol”, sentenció.

El Clásico Mundial

Ya son muchos quienes hacen “bembitas” de un equipo dominicano en que los jardines estén integrados por Juan Soto, Fernando Tatis Jr y Rodríguez. Esto sería marca premiun, sin ningún tipo de huecos.

Encuentro con Cruz

Kelvin Cruz resaltó los valores, así como la gran capacidad competitiva que exhibe Julio Rodríguez, quien en apenas un trío de campañas se ha erigido como uno de los peloteros de mayor talento en Grandes Ligas.

Destacó que Rodríguez representa un gran orgullo para su municipio Loma de Cabrera y el país en sentido general.

“En Julio Rodríguez tenemos a una gran promesa, es el tipo de persona que es un gran ejemplo, cuya personalidad debe ser imitada no solo por los jóvenes amantes de los deportes, también por representantes de otras esferas de la sociedad”, sostuvo