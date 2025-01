Justin Hastings triunfó en el LAAC; Rhadamés Peña quedó en la 17ma. posición

Un embalado Justin Hastings (Islas Caimán) “apretó el acelerador” en la tercera ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC), y nunca vio a nadie en el espejo retrovisor, para cimentar un score que lo llevó a conseguir la victoria en el denominado “major del golf amateur latinoamericano”. Hastings empezó el día con 8 bajo par, y en la ronda de la mañana puso sólidos números (64, -8) para colocarse en la cima del leaderboard con -16, seguido del líder del segundo día, el peruano Patrick Sparks. A medida que los jugadores terminaban se fueron enterando que, debido a una posible tormenta, el comité del torneo había decidido que jugarían en la tarde con el fin de avanzar (o terminar) la cuarta ronda, pues para el día domingo se esperaban lluvias torrenciales. Con sólo una hora entre rondas, los jugadores salieron de nuevo a los fairways de Pilar, y Hastings hizo su magia a ritmo de 3 birdies y 3 bogeys, para cerrar su ronda en even par, haciendo que se viera mucho más grande su score de la mañana. Su triunfo lo casa con la gloria y le asegura cupos en The Masters, U.S. Open y The Open Championship, The Amateur Championship, y The U.S. Amateur Championship. Hastings se convierte en el segundo jugador de Islas Caimán en triunfar en el LAAC. Se recuerda que en 2022 Aaron Jarvis triunfó jugando en Teeth of the Dog en Casa de Campo.

En segundo lugar quedó el Peruano Patrick Sparks, a un golpe del líder, tras fallar un corto putt en el hoyo 17 que le sacó la posibilidad de levantar el ansiado trofeo del LAAC, lo cual hubiera sido una gran historia pues el torneo se dirige a Perú el próximo año. En tercero, con -14, quedaron empatados Gerardo Gómez (MEX), y los argentinos Segundo Oliva Pinto y Gabriel Palacios. Jerónimo Esteve (PUR) consolidó buenos números para terminar en el Top 6 con -13, empatado con Mateo Pulcini (ARG) y Erich Fortlage (PAR).

Para República Dominicana la historia terminó con buen sabor pues nuestro Rhadamés Peña una vez más demostró su potencial, terminando con score de 69 golpes en la tercera ronda y 70 en la última, culminando con -7 (281) para ocupar el puesto número 17, su mejor actuación en este evento. “Estoy muy contento con mi desempeño. Jugué a la altura del torneo y siento que tengo el potencial de ganar, así que me siento muy feliz”, dijo Rhada al terminar su jornada.

SEDE 2026: El año próximo el torneo se jugará en el Lima Golf Club en Perú. Se recuerda que en el LAAC que se jugó en Mayakoba, México en 2020, los organizadores habían anunciado que se jugaría en la capital peruana en 2021, evento que fue suspendido debido a la pandemia del COVID 19.