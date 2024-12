El pacto de Juan Soto resuena y estremece a las Grandes Ligas

Poco después de alcanzar un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años para Juan Soto con los Mets de Nueva York, el agente Scott Boras entró a Nick & Sam's, un restaurante cerca del hotel de las reuniones de invierno, con alrededor de una docena de miembros de su personal.

Les dieron una botella de champán para celebrar y cenaron huevos rellenos, cangrejo, camarones y un filete de lomo de Nueva York, algo apropiado considerando que los Mets habían despojado al jardinero All-Star de los Yankees rivales.

"Scott viene con su ejército de personal. Fue algo así como el 'Gladiador'", dijo el mánager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, quien observó el partido desde el otro lado del restaurante el domingo por la noche.

El acuerdo de Soto, el más grande y más largo en la historia del béisbol, estaba pendiente de un examen físico. El acuerdo resonó en las reuniones de invierno y lastimó a los Yankees, quienes el domingo por la mañana habían aumentado su oferta a $760 millones por 16 años desde $712.5 millones por 15 años.

"Lo primero que pienso es que mi hijo mayor tendrá 28 años cuando deje de jugar. Eso realmente me ayuda a poner las cosas en perspectiva", dijo el presidente de operaciones de béisbol de San Francisco, Buster Posey.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, se enteró de la decisión de Soto cuando su vuelo llegó a Dallas.

“Literalmente, las ruedas tocaron la pista y la alerta llegó a mi teléfono de que había firmado con los Mets”, recordó Boone.

Le envió un emoji de una cara al mánager de los Mets, Carlos Mendoza, exentrenador de los Yankees. Mendoza no estaba seguro de lo que Boone quería decir.

“Le mandé otra cara”, dijo Mendoza el lunes, encogiéndose de hombros.

El acuerdo de Soto, que incluye un bono por firmar de 75 millones de dólares, aumentaría a 805 millones de dólares si los Mets ejercen su derecho de anular la capacidad de Soto de rescindir su contrato después de la temporada 2029.

“Me sorprendí cuando vi la bonificación. Dios mío”, dijo el mánager de Cincinnati, Terry Francona, pensando en las implicaciones que esto tendrá para los precios que otros equipos tendrán que pagar por los jugadores. “Creo que lo hace más difícil, pero ciertamente no envidio a los equipos por hacerlo si pueden. No están rompiendo las reglas. Vamos a tener que tomar decisiones realmente buenas y no vamos a poder gastar más de lo debido en errores, así que tenemos que limitarlos”.

El acuerdo de Soto generó expectativas aún mayores en un mercado de agentes libres que incluye a los lanzadores Corbin Burnes y Max Fried, los primera base Pete Alonso y Christian Walker, el tercera base Alex Bregman y el jardinero Anthony Santander.

"Creo que la intención de todos es conseguir que sus aviones aterricen lo antes posible, ya sea mediante intercambios o agencia libre", dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman.

Algunos equipos han temido el poder económico del multimillonario propietario de los Mets, Steve Cohen, cuyo equipo ha sido el que más ha gastado en el béisbol durante los últimos dos años.

“Queremos ganar y tenemos un dueño que está dispuesto a hacer lo que sea necesario”, dijo Mendoza.

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, no quiso hablar sobre Soto porque el acuerdo no está finalizado.

“Todos los años que he estado en el juego, en algún momento de la temporada baja se escucha un clamor por una agencia libre inflacionaria”, dijo. “Y luego, en algún momento de la temporada baja, surge la preocupación de que un grupo de jugadores no van a recibir el salario que se merecen o no van a tener trabajo”.

Muchos equipos de mercados pequeños llevan mucho tiempo pidiendo un tope salarial, pero el consenso desde la huelga de 1994-95 ha sido no proponer un límite estricto, sabiendo que provocaría otro paro laboral prolongado. El contrato laboral actual expira en diciembre de 2026.

La mayoría de los equipos quedaron fuera del mercado de Soto por los precios.

“Tenemos que ser creativos. Tenemos que poner a los mejores 26 jugadores en un roster o a los mejores 40 jugadores en un roster, no a uno o dos de los mejores”, dijo el manager de Kansas City, Matt Quatraro. “Sigo pensando que al final del día tienes la oportunidad de competir contra esos jugadores. Soto va a batear cuatro o cinco veces por noche. Esos son turnos al bate impactantes, pero hay otras formas de combatir eso con un roster completo de 26 hombres”.

Soto, de 26 años, ayudó a Washington a ganar la Serie Mundial de 2019 y en 2022 rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años de los Nacionales, quienes luego lo cambiaron a San Diego.

“Puedo sentarme aquí y decir que soy el único manager que ganó una Serie Mundial con él”, dijo el manager de los Nacionales, Dave Martínez. “¿Qué tal eso?”

San Diego cambió a Soto a los Yankees en diciembre pasado.