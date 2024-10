Del 1 al 15: Momentos memorables de Rafael Nadal

Quince momentos en la carrera de Rafael Nadal, que anunció este jueves su retirada:

.1. EL DEBUT; EL PRIMER TÍTULO

Todo empezó en abril del 2002. Rafael Nadal, con 15 años y 330 días, fue invitado al torneo de Mallorca. Fue su primera presencia en un torneo ATP, sobre tierra. Logro también su primeva victoria, ante el paraguayo Ramón Delgado por 6-4 y 6-4. Se convirtió en el jugador más joven en ganar un partido oficial. No pudo avanzar más en el torneo. Perdió en segunda ronda ante el belga Olivier Rochus.

Su primer titulo en el circuito fue en el 2004, en Sopot. Fue un 15 de agosto. Con dieciocho años, hasta entonces nadie lo había hecho más joven, aunque después lo hizo Carlos Alcaraz, se impuso en la final al argentino Nicolás Acasuso.

.2. PRIMER GRAND SLAM. PRIMER ROLAND GARROS

Fue un 5 de junio del 2005, con 19 años, cuando el tenista de Manacor logró su primer Grand Slam. En París, en Roland Garros, sobre tierra. Comenzó la leyenda del tenista balear que cierra su carrera con veintidós majors en su palmarés. Catorce de ellos logrados en la pista Phillipe-Chatrier, en el Bosque de Bolonia. Dejó en el camino a Roger Federer y en la final, en pleno auge del tenis argentino en la superficie de tierra, doblegó a Mariano Puerta, al que ganó en cuatro mangas.

Alcanzó la cuarta ronda en el Abierto de Australia y ya advertía. Conquistó Montecarlo y Roma, de categoría Masters 1000.

Convertido en el segundo jugador en ganar el torneo en su primera participación, tras el sueco Mats Wilander, fue el más joven en levantar el trofeo en Roland Garros.

.3. MASTERS 1000 DE MADRID 2005. FINAL CON IVAN LJUBICIC.

Fue un momento con una atmósfera sinigual que Nadal siempre recuerda y siempre destaca como uno de las situaciones únicas en su carrera. Otro lugar distinto al actual. Otra época, otra pista. Fue en el Rockódromo de la Casa de Campo y no en la Caja Mágica. En pista dura, cubierta, y no en polvo de ladrillo, como actualmente. Y en octubre, en el tramo final de curso. No en mayo como en las ediciones recientes.

La final, además, a cinco sets. No como en los Masters 1000 de ahora, al mejor de tres mangas. Afrontaba el balear el reto con diez títulos logrados en ese 2005, entre ellos Roland Garros y otros tres Masters 1000. Montecarlo, Roma y Canadá. Pero nada como es partido con Ljubicic.

Nadal se aferró al torneo y firmó su primera gran gesta en una pista. Llevado en volandas por el público, el manacorí levantó dos sets en contra, dio la vuelta al partido y, lesionado.

Había cedido por 6-3 y 6-2 los dos primeros parciales. Y el español resucitó y ganó los otros tres sets por 6-3, 6-4 y 7-6(3). “Habría sido imposible ganar a Ljubicic en otro sitio. He ganado gracias al público. Dejó de lado los problemas de rodilla y no se entregó. Fue un año irrepetible.

.4. WIMBLEDON 2008. EL MEJOR PARTIDO DE LA HISTORIA

Para muchos, el duelo entre Rafael Nadal y Roger Federer esa tarde de domingo del 6 de julio del 2008 fue el mejor de la historia. La rivalidad entre el balear y el jugador de Basilea iba a más cada temporada. El español, dominador en tierra, con cuatro Roland Garros en sus vitrinas, no conseguía trasladar al césped su dominio. Había rozado el éxito dos veces, en las dos temporadas anteriores. Pero el suizo, el rey de Wimbledon hasta entonces, le había impedido el triunfo a Nadal.

La tercera fue la vencida para Rafael Nadal en un partido épico, de casi cinco horas, con varias interrupciones, en un último tramo casi sin luz. Con lluvia por momentos, resuelta en cinco sets.

“Fue la victoria más emocionante de mi carrera”, dijo Nadal tiempo después. Federer era casi imbatible en hierba. Se impuso el español por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y 9-7.

Nadal logró el triunfo, el primero en Londres, en el All England Club. Rompió a llorar. Saltó a la grada, hacia el palco de su equipo y su familia.

.5. PRIMER GRAND SLAM PISTA DURA. ABIERTO DE AUSTRALIA 2009

Fue en el inicio del 2009 cuando Rafael Nadal puso fin a la maldición de la pista dura en el tenis español. Ganó el Abierto de Australia, su primer Grand Slam en cemento, ante el suizo Roger Federer, en cinco sets (7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6 y 6-2), después de cuatro horas y 23 minutos.

El balear acumulaba éxitos en tierra, en Roland Garros, y en Wimbledon, en hierba. Pero sus intentos en cementos, en un evento grande, no tuvieron éxito. A pesar de tener buenos resultados en el Masters 1000 de Madrid, en el de Canadá, en Indian Wells, Nueva York y Melburne se resistían.

Fue otro techo que rompió Rafael Nadal que se convirtió en el primer español, hombre o mujer, en ganar en Melburne en toda la historia.

Hasta entonces, no había conseguido ganar a un top ten en superficie dura. Afrontó la final ante Federer tras ganar, en semifinales, en otro encuentro para la historia, a su compatriota Fernando Verdasco en el partido más largo de la historia del torneo.

.6. NADAL COMPLETA EL GRAND SLAM

Un 14 de septiembre del 2010, con apenas 24 años, Nadal volvió a hacer historia en el tenis español. Ganó por primera vez el Abierto de Estados Unidos al vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-2. Se convirtió el balear en el séptimo jugador en ganar los cuatro torneos del Grand Slam, el más joven de la era Open.

Fue un año de ensueño el 2010. Ganó Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos. Fue en ese momento en el primero en lograr tres majors seguidos en una misma temporada desde Rod Laver en 1969.

Fue el noveno Grand Slam en ese momento para el manacorí que alargó su leyenda, imparable, hacia uno de los mejores de siempre.

.7. CAMPEÓN OLÍMPICO, ABANDERADO OLÍMPICO, NÚMERO UNO DEL MUNDO.

Los Juegos Olímpicos siempre han sido un evento a tener en cuenta en su calendario. Tiene dos medallas de oro el balear. En individual, en Pekín 2008 y en dobles, junto a Marc López, en Río de Janeiro 2016.

Fue en un 17 de agosto del 2008 cuando hizo historia. Por segunda vez en una cita olímpica, aunque en Atenas 2004 no estuvo en el cuadro individual. En Pekín se impuso en tres sets al chileno Fernando González. Fue un momento inolvidable para Rafael Nadal que salió de la capital china, además, con el número uno en el bolsillo por primera vez en su carrera.

Ocho años después, en el 2016, fue el abanderado de la delegación española. No pudo acudir por lesión a los anteriores, a Londres 2012. Y, orgulloso, representante del país, desfiló con la bandera de España. Y, además, en esos Juegos, Nadal volvió a subirse a lo alto del podio. Fue en dobles, junto al especialista Marc López en una final de la que salieron vencedores contra los rumanos Florin Mergea y Horia Tecau. En individual perdió en semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro y en la puja por el bronce, cayó, agotado, frente el japonés Kei Nishikori.

.8. EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES

El 2008 fue un año inolvidable para Rafael Nadal que fue reconocido con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Quedó por delante del nadador estadounidense Michael Phelps. El balear logró 18 de los veinticuatro miembros del jurado.

Según reflejo en su acta el jurado, Nadal fue premiado por “los méritos contraídos por el ganador, tanto en competiciones del Grand Slam, Roland Garros por cuarta vez y Wimbledon por primera vez, como en la obtención del número uno del mundo y que en año olímpico añadió a su impecable palmarés la medalla de oro en Pekín. Es un deportista ejemplarizante y tanto en la victoria como en las derrota se manifiesta como un gran deportista”.

.9. LA COPA DAVIS

Para Rafael Nadal cada representación de España en una competición es un momento especial, a tener en cuenta en su carrera. Ha llevado a lo más alto al tenis español tanto en los Juegos Olímpicos como en la Copa Davis.

Se convirtió en el jugador más joven en ganar la Copa Davis, con 18 años y 187 días. Ya fue el más precoz en debutar con la selección, ante la República Checa, en Brno, en el 2004, con 17 años, ocho meses y tres días. En esos días, perdió contra Jiri Novak. No ha vuelto a perder en esta competición que ha conquistado cinco veces. (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019). Casi pleno de triunfos. Veintinueve victorias en partidos individuales. Una sola derrota.

10. EL RESURGIR

Rafael Nadal superó uno de sus momentos más complicados. Cuando parecía que su luz se apagaba, sin títulos ni finales del Grand Slam en 2015 ni en 2016, emergió de nuevo y reconquistó París. En el 2015 fue eliminado por Djokovic en cuartos de final y en el 2016 se retiró lesionado. Ganó su décimo Roland Garros en el 2017. Llegó a la capital francesa como antaño. Con los éxitos en Montecarlo, Barcelona y Madrid y con evidencias de recuperación tras los problemas físicos de años atrás. Dejó atrás a los españoles Roberto Bautista, Pablo Carreño y el austríaco Dominic Thiem, verdugo de Novak Djokovic, y en la final a Stanislas Wawrinka al que venció por 6-2, 6-3 y 6-1 con una evidente autoridad.

Una vez más resucitó Nadal que añadió a Roland Garros el Abierto de Estados Unidos y volvió a instalarse en la cima del circuito. Después, llegarían ocho Gran Slam más.

11. RAFA Y TONI, CAMINOS DIFERENTES

Después de tres lustros de colaboración, codo con codo, de un recorrido exitoso, Toni y Rafa, tío y sobrino, decidieron fijar el final del camino juntos. Y en febrero del 2017 fue público que Toni Nadal, al final de esa temporada, dejaría de entrenar y acompañar a su sobrino por el circuito.

Toni optaba por centrarse en cuerpo y alma a la aAcademia Rafa Nadal de Manacor que se inauguró meses antes. Desde el 2018 la carrera del ganador de veintidós Grand Slam dio un giro. Carlos Moyá se convertía en el nuevo entrenador de Rafael Nadal. Toni se echó a un lado. Se dedicó a la formación de jóvenes. Aunque su presencia en el palco del jugador fue puntual. Rafa no dejó de ganar.

12. EL ÚLTIMO GRAND SLAM.

Ganó Nadal un torneo, en París, en Roland Garros, con el que nadie, ni él mismo, contaban. No falló otra vez en la final el tenista español que se hizo con un título impensable al principio. Ni siquiera era el primer cabeza de serie. Convivía con el dominio implantado por Novak Djokovic y la irrupción de Carlos Alcaraz. Rafael Nadal dosificaba al máximo sus presencias. Engrandeció su leyenda con otro éxito en París tras vencer a Felix Auger Aliassime y, en semifinales, aprovechó el abandono de un gran Alexander Zverev, que se lesionó, para situarse en la final y no desaprovechar la ocasión. Ganó el título tras vencer con rotundidad al noruego por 6-3, 6-3 y 6-0. Fue su decimocuarto éxito en París. Nadal cayó al suelo y lloró, sin consuelo. Había vuelto a vencer al tiempo. Fue su vigésimo segundo grande, el que abría brecha con Federer y, provisionalmente, con Djokovic que después le adelantó.

13. ADIÓS A FEDERER, FIN DEL BIG THREE

La fuerte rivalidad en la pista terminó por acentuar una estrecha relación al margen de la competición entre Rafael Nadal y Roger Federer, protagonistas de alguno de los mejores partidos de la historia del tenis. Con ellos comenzó todo lo que vino después con la presencia de Novak Djokovic. La terna dominó claramente, durante dos décadas, el juego de lado a lado de la red. El adiós del suizo acabó con el conocido como big three. Fue en septiembre del 2022, en la Laver Cup. En Londres. Una fiesta del tenis. Imágenes para el recuerdo de los tres, componentes del conjunto europeo. Y el dobles de Roger y Rafa. Las lágrimas de Nadal, sentado al lado de su amigo que a los 41 años y con veinte Grand Slam entre sus grandes méritos, dijo adiós. Era el final de una era como dijo tiempo después Novak Djokovic.

14. EL INICIO DEL FIN

Fue una tarde de mayo del 2023 cuando Rafael Nadal convocó a los medios en su Academia de Manacor. Se lesionó en el Abierto de Australia de ese año y cada anuncio, en redes sociales, era para hacer ver que no iba a disputar el siguiente torneo. El tiempo de baja se alargaba y Nadal no reaparecía. Una lesión en el psoas ilíaco. En aquella convocatoria de prensa, confirmaba el balear que no iba a acudir a Roland Garros a defender la corona lograda en la temporada anterior. Entonces llevaba cuatro meses de recuperación. Avanzó, además, que no volvería a saltar a una pista en lo que quedaba de 2023 y que el 2024, año olímpico, sería su último curso como profesional. Después, diría adiós a su profesión.

15. PARÍS 2024. LA ANTORCHA Y NADALCARAZ

Tenía entre ceja y ceja Rafael Nadal los Juegos Ollímpicos de París 2024. Otra gran cita, en un lugar emblemático para él, en la capital francesa y en una competición que se disputaba en el recinto donde más ha disfrutado, en Roland Garros. Sobre tierra. El ganador de veintidós Grand Slam optó por competir en individual y también en dobles. Con medallas de oro en ambas modalidades, en Pekín 2008 en single y junto a Marc López en Río 2016, en la modalidad de parejas, volvió a sentirse jugador en un año histórico, el último. No tuvo fortuna y el sorteo le dio la espalda en el cuadro individual, superado en segunda ronda por Novak Djokovic. Y en dobles se quedó en puertas de la lucha por las medallas en el equpo que formó con Carlos Alcaraz, el jugador del momento pero poco ducho en esta especialidad.

Aún así, la cita olímpica siempre permanecerá en su memoria. Además del cariño que el publico francés le mostró en cada momento fue elegido por la organización, por lo que significa, para portar la antorcha olímpica. En Francia, en París.