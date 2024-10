El pitcheo será gran fortaleza de las Estrellas

El relevo será nuevamente el punto más fuerte de las Estrellas en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, cuya próxima edición comenzará el 16 de octubre, a juicio de su gerente general, José mejía.

Las Estrellas hicieron una reestructuración de su cuerpo de relevistas, el cual Mejía considera que será nuevamente uno de los mejores del circuito, como lo ha sido en los últimos años.

Entre esos relevistas se destacan los nombres de Neftalí Feliz (cerrador), los norteamericanos Tom Hackimer, Spencer Patton y Patrick Weigel. También los nativos: Román Méndez, Diego Castillo, Enolis Paredes, Julián Fernández, Carlos Belén, Raffi Vizcaíno, Gerónimo Franzua (zurdo), José Fernández (zurdo), Prelander Berroa, Eduarniel Núñez, Eddy Ramos, Eddy Yean, Jefry Yan (zurdo), Elvis Alvarado, Junior Santos, Dayeison Arias, Ramón Santos.

Mejía también señaló que las Estrellas tendrán una confiable rotación de lanzadores abridores, en la cual estarán los importados Andy Otero (zurdo), Zac Lowther (zurdo), Walker Lockett y Jorge Martínez, este último quien también puede fungir como relevista largo.

En esa misma condición de Martínez estarán los nativos Domingo Robles, Robinson Piña, Luis Moreno, Oscar de la Cruz y Luis Ledo.

“Nuestro relevo está llamado a ser uno de los mejores de la liga, en respaldo de una sólida rotación de lanzadores abridores”, manifestó Mejía, sobre su cuerpo de relevistas, en el cual también podría estar Edwin Uceta.

Seguirán agresivos

“A la ofensiva tendremos un juego agresivo en el corrido de las bases. Ejecutaremos las pequeñas cosas”, observó Mejía.

“Estamos enfocados en tener una alineación con bateadores zurdos y derechos, con jugadores capaces de crear diversas situaciones”, agregó.

Entre los jugadores de ofensiva que están llamados a tener un rol importante en la alineación de las Estrellas están su capitán e intermedista, Robinson Canó; Frank Schwindel (1B/OF); Rainer Núñez (1B/DH); Raimel Tapia (OF); Miguel Sanó (1B/DH); Magneuris Sierra (OF); Ismael Munguía (OF); JP Martínez (OF); Rodolfo Durán (receptor).

También Eguy Rosario (3B) y Rodolfo Castro (INF), quienes se unirán al club más adelante.

Canó ya ha declarado públicamente que estará de regreso con el club, aunque todavía no se tiene una fecha determinada para la entrada juego del estelar jugador, quien viene de ser el líder de bateo (.431) en la Liga Mexicana

Después de tres visitas seguidas a la Serie Final del torneo de béisbol profesional dominicano, las Estrellas redoblarán el esfuerzo en el campeonato que se avecina con tal de alcanzar la anhelada meta: ganar el campeonato.

“Redoblaremos el esfuerzo, en todas las áreas; en el terreno de juego, en operaciones de béisbol, en nuestras oficinas administrativas, en todo. No importa cuanto haya que esforzarse. Lo intentaremos de nuevo, y seriamente una vez más, para merecer ser campeones”.

Feris se expresó así este lunes, en la conferencia de prensa en la cual las Estrellas ofrecieron detalles sobre su participación en el próximo torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el cual comenzará el 16 de octubre.

El principal ejecutivo de las Estrellas afirmó que su equipo se ha mantenido trabajando todo el año en procura de alcanzar la diadema que les evadió en las tres campañas pasadas, y que estuvieron a ley de una victoria de atrapar en la pasada justa, en la cual cayeron (3-4) en el máximo de siete juegos, frente a los Tigres del Licey, sus vencedores en la edición anterior del Clásico de Enero.

“Y vamos a celebrar en un estadio completamente remozado, para deleite de todos los amantes del béisbol”, agregó Feris, en alusión al Estadio Tetelo Vargas, el cual fue remodelado por el Gobierno.

Agradece al presidente

“Estamos muy agradecidos del presidente Luis Abinader, quien dispuso la remodelación del Tetelo Vargas, escuchando así un clamor de los macorisanos”, manifestó Feris.

“Ahora tendremos un estadio con más capacidad para albergar a los fanáticos, con mayores comodidades para el público, y con un terreno de juego en óptimas condiciones”, aseguró.

Miguel Feris Chalas, presidente de la Estrellas al imponer la banda a la nueva madrina María Jesús Feris Abreu.ALBERTO CALVO

La señorita María Jesús Feris Abreu será la madrina de las Estrellas para la temporada 2024-2025, anunció este lunes el equipo de béisbol con sede en San Pedro de Macorís, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón de actos del Estadio Tetelo Vargas.

La señorita Feris Abreu, de 20 años de edad, es hija del Ing. Miguel Feris Chalas, presidente de las Estrellas, y de la señora Alina Abreu de Feris. Fue seleccionada por el Comité de Damas Estrellistas.

La nueva madrina de las Estrellas realizó sus estudios básicos y de bachillerato en el Colegio Lux Mundi. Actualmente cursa la carrera de Negocios en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Es amante del béisbol.

Además de su afición por los deportes, es aficionada a la música y al baile. Toca piano y guitarra.