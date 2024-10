Surge gran conflicto para el sepelio de Osvaldo Virgil

En medio del velatorio de Osvaldo Virgil en la funeraria municipal de Monte Cristi se registró un incidente entre hijos del fallecido y parientes, quienes se niegan a decisiones que puedan tomar los descendientes del exjugador de Grandes Liga tras alegadamente no haber estado presente durante muchos años en la vida de su padre.

En medio del incidente, que fue grabado, se pudo observar una joven vociferando a los hijos del fallecido, “Da pena y vergüenza que ese cadáver está expuesto ahí y ustedes en 27 años quieren venir a reclamar cosas, abusadores, abusivos”.

Una vecina del expelotero, identificada como Austria, dijo que los hijos nunca fueron a la casa de su padre, ni en navidad y que nunca vio esas personas en las ocasiones en que visitaba a Osvaldo Virgil.

“Y me extraña que ahora eso son los hijos, que vienen a una funeraria y en vez de honrar la memoria, vienen hacer un “rebú”, no eso no, eso es un feo espectáculo y de muy mal gusto” dijo Austria, quién se encontraba en la funeraria.

Una fuente policial dijo a Listín Diario que este martes el cadáver de Osvaldo Virgil será trasladado a Santiago para fines de autopsia.

La llegada de los hijos

Al momento de la llegada de los hijos del expelotero se produjo un altercado con familiares y amigos de Ivelisse Rodríguez, concubina de Virgil y quien quería supuestamente llevarse el cadáver a otro punto.

De los seis hijos, todos residentes en Estados Unidos, dos llegaron la tarde de este lunes a la funeraria municipal, incluyendo el más conocido, también pelotero Ozzie Virgil Jr., otros vástagos son Justina, Linda, Ruth y Marcos, en tanto que no se ha establecido cuando sería sepultado, producto del incidente, ya que en principio se tenía contemplado como última morada el cementerio de San Fernando de Montecristi, la tarde de este martes.

Los padres de don Osvaldo Virgil fueron los señores, Henry Virgil e Isabel Pichardo Morel, donde su familia partió en 1945 a los Estados Unidos, ya que su padre era un antitrujillista y tuvieron que abandonar el país para alejarse del régimen dictatorial.

El “Orégano”, como era conocido, residía en Montecristi, en la carretera Playa Popa, del barrio Francisco Javier donde de acuerdo a Ivelisse Rodríguez con quien permaneció en unión libre por 25 años.

Juan Henderson, director de operaciones para América Latina y el Caribe de los Mets de Nueva York, dijo sentirse honrado de poder haber establecido una amistad por años con esta gloria del deporte dominicano y además manifestó su pesar por la muerte de Virgil, quien dejó un legado no solo en Grandes Ligas, sino en Latinoamérica, ya que fue mentor de muchos jugadores, coaches y otras personalidades, asegurando que la partida física deja un vacío en la organización de los Mets, así como en todo el béisbol.

Rafael Castro, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) en Montecristi, quien también lamentó el fallecimiento del inmortal del deporte dominicano, dijo que fue un deportista que siempre representó al país, al cual definió como un gran caballero dentro y fuera del terreno.

Castro anunció que para el próximo domingo le rendirán un homenaje a Osvaldo Virgil en el Centro Olímpico durante la inauguración de un torneo de Béisbol Nacional U8, y espera que todos los peloteros que militan en todos los escenarios sigan el ejemplo de este insigne pelotero.

Visita peloteros

Al velatorio han asistido diversas personalidades del ámbito deportivo entre ellas los ex peloteros de Grandes Ligas Nelson Cruz y Starlin Castro, quienes expresaron sus condolencias a la familia.

La alcaldía de San Fernando de Montecristi declaró tres días de duelo municipal por el fallecimiento de Osvaldo Virgil, la declaratoria fue aprobada a unanimidad por los regidores de los diferentes bloques de partidos que conforman la sala capitular durante una sesión extraordinaria.

Se recuerda que mediante el decreto número 562-24, el presidente Luis Abinader declaró día de duelo oficial el martes uno de octubre del presente año con motivo del fallecimiento del pionero de los peloteros dominicanos en Grandes Ligas.

En consecuencia, y como es de rigor, se instruyó al Ministerio de Defensa a que rinda los honores militares a este prominente ciudadano dominicano y se dispuso que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta el día señalado en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.

Osvaldo José Virgil Pichardo nació el 17 de mayo de 1932 en Montecristi, República Dominicana, iniciando su camino en el deporte profesional con el equipo Leones del Escogido en 1955. Jugó también con el equipo Águilas Cibaeñas y ganó numerosas distinciones durante su carrera local, que se extendió hasta 1970. Osvaldo Virgil murió este domingo a los 92 años de edad debido a problemas de salud.