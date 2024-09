Jannik Sinner remonta y triunfa en el Abierto de Beijing

El número uno del mundo Jannik Sinner remontó para vencer 3-6, 6-2, 6-3 al ruso Romann Safiullin en la segunda ronda el sábado del Abierto de China y poco después de que se enteró que su caso de dopaje no ha terminado.

Mientras Sinner estaba en la cancha en Beijing, la Agencia Mundial Antidopaje anunció que buscará un veto de uno a dos años para el campeón del U.S. Open y quien dio positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo. Un tribunal independiente de la Agencia de Integridad del Tenis Internacional decidió no suspenderlo el 20 de agosto tras determinar que no tuvo la culpa.

Ahora su destino será determinado por el Tribunal de Arbitraje Deporte después de que la AMA presentó el jueves la apelación.

En la cancha, el dos veces ganador de un Grand Slam nuevamente se encontró en desventaja después de que Safiullin lo quebró dos veces para ganar el primer set.

Gradualmente la potencia y precisión en la línea de base de Sinner comenzó a afectar a su rival ruso y le ayudó al italiano a ganar siete games seguidos para empatar 2-2 el segundo set para continuar creciendo y conseguir la victoria.

Sinner, quien ha disputado al menos los cuartos de final de todos los torneos que ha disputado en el 2024, enfrentará ahora a Jiri Lehecka, quien horas antes superó a Roberto Bautista Agut 3-6, 6-2, 6-1.

También el sábado, el italiano Flavio Cabolli avanzó al vencer 6-4, 6-2 a Pavel Kotov.

El tercer sembrado Daniil Medvedev, quien perdió con Sinner la final del Abierto de Australia, también se colocó entre los mejores ocho al superar 7-6 (6), 6-2 al francés Adrian Mannarino.

Medvedev, campeón del U.S. Open 2021, tuvo ocho aces y quebró el saque de Mannarino cuatro veces y disputará los cuartos por 75ma ocasión en la ATP.

“Los títulos son más importantes que las finales. Pero incluso 75 veces a cuartos de final es increíble”, indicó el ruso. “Cuando dispute los cuartos por primera vez en Moscú estaba muy feliz y ahora son 75. Sigo feliz, pero no de la misma manera”.