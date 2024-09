Convertirán estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico, en uno de “Grandes Ligas” para el Clásico Mundial

Meses después de que anunciaran que San Juan, Puerto Rico, volvería a ser una de las sedes para el Clásico Mundial de Béisbol del 2026, las autoridades de ese país anunciaron que el estadio Hiram Bithorn será convertido en uno de “Grandes Ligas” de cara a alojar la competición por primera vez desde el 2013 con una renovación a un costo de entre 35-40 millones de dólares.

De acuerdo con un reportaje del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, todo es parte del ambicioso proyecto del alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien quiere pegar un cuadrangular con una renovación masiva de la principal instalación de béisbol en Puerto Rico de cara al torneo mundialista, que tendrá a la isla nuevamente como sede de primera ronda desde 2013.

Puerto Rico, que de igual modo tuvo la primera fase del Clásico en 2006 y 2009, formará parte del Grupo B junto a Cuba, Canadá, Panamá y un equipo por clasificar al anticipado certamen.

“Los $35 a $ 40 millones es un estimado de forma conservadora, como mínimo. No me extrañaría que el número sea mayor porque hay factores que no controlamos como costos de materiales, construcción, la realidad de propuestas”, dijo Romero.

Romero señaló que tendrán “un terreno de juego nuevo, certificado y rediseñado. No solo en los materiales sino en lo que la gente va a ver. Ya no van a ver lo mismo que antes. Van a ver un terreno de juego con la sensación, la mirada, bien semejante a lo que encuentras en los Yankees, en los Mets, en los Cubs. Similar a la experiencia visual”.

El terreno debe estar terminado para finales de octubre con la aprobación de Grandes Ligas en el hogar de los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). El torneo 2024-25 de la LBPRC está pautado a comenzar el 7 de noviembre. Santurce tendrá su primer partido como local el día 20.

Durante el desarrollo del torneo, en el mes de diciembre, comenzará el reemplazo de las 15,800 butacas en las zonas de palco y entrada general, a un costo de $10.9 millones.

Los trabajos de remover las sillas viejas para instalar las nuevas iniciarán de afuera hacia adentro, con unas primeras 8,000, concluyendo todo en marzo de 2025.

Para el Clásico, se tiene planeado aumentar la capacidad de aforo. De 20,000 personas que pueden asistir al estadio, con la inclusión de las gradas detrás de los bosques, el alcalde apuesta a un aumento hasta 25,000, con 30,000 para los conciertos.

El aumento de espacio sería en las gradas de manera vertical. La pantalla del Bithorn ya fue actualizada a un costo de $1 millón.