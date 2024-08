Corte condena a Miderec al pago de una vieja deuda Por más de RD$80 millones

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante su sentencia número 0030-1643-2023-SSEN -00934, de fecha 31 de octubre del 2023, condenó al Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), a pagarle el equivalente a ochenta y dos millones de pesos, al Consorcio Jantesa, Casalca Disconsa.

El abogado de los demandantes es el Dr. Zacarías Payano, quien remitió una nota a Listin Diario.

El Ministro de Deportes actual, Kelvin Cruz, no tiene conocimiento de este caso, pero le tocará enfrentar la situación.

La corte también condenó a MIDEREC, al pago adicional de un interés compensatorio de un uno punto cinco por ciento, por la tardanza en el pago, que asciende a esta fecha a dieciséis millones de pesos.

En la sentencia, que ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el tribunal acogió como buena y válida la demanda sobre cobro de valores, por concepto de ejecución de proyecto de reconstrucción del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, Velódromo, Pabellón de Gimnasia, Pesas y Boxeo, Areas Exteriores y Construcción de Estadio de Beisbol, realizado en el marco de los XIV Juegos Panamericanos, efectuados en nuestro país en el año 2003.

Zacarias Payano es el abogado que presenta al Consorcio Jantisa.Zacarias Payano es el abogado que presenta al Consorcio Jantesa.

Todos los Ministros de Deporte desde esa fecha hasta la actual, habían pedido el pago de la obligación mencionada, sin que efectivamente se hubiese materializado, por lo que los acreedores, se vieron en la obligación de acudir a la justicia, sin nunca desearlo, en reclamo del pago de su crédito.

El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), estuvo presente en las diferentes audiencias que se celebraron de manera contradictoria, teniendo la oportunidad de exponer sus puntos de vista.

“Durante más de dos décadas el Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, se ha mantenido de manera incesante haciendo todas las gestiones posibles para que se le pague dicha deuda” dice la nota del Dr. Payano..

Y agrega que “el Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, no tiene otro interés que no sea que el MIDEREC honre su compromiso de la mejor manera posible, para seguir fortaleciendo la seguridad jurídica, el principio de la continuidad del Estado y el Estado Social, Democrático y de Derecho, para que los inversionistas extranjeros no tengan ningún temor en invertir en la República Dominicana”.