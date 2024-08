Un premio especial para Eddy Toledo

La longevidad y consistencia mostrada por Eddy Toledo en el scouteo durante más de medio siglo recibió un gran reconocimiento: Ser escogido Scout Internacional en béisbol durante el 2024.

Tanta prominencia involucra a esta distinción que para los escuchas es un premio idéntico a la exaltación a Cooperstown que cada año recibe la “crema y nata”, del béisbol Grandes Ligas.

Una figura tan notable entre los escuchas y el béisbol en sentido general, con innúmeras satisfacciones de casi 50 peloteros insertados en la mayoría de los equipos de la gran carpa, quedó tan impactado cuando Johnny DiPuglia le otorgó la noticia el pasado jueves que cayó al suelo tras recibirla, debido a la magnitud y trascendencia de la misma.

“De verdad me emocionó la noticia, no me lo esperaba, pero esto lo tomo como un reconocimiento al largo historial que he tenido en el béisbol, mis cuantiosas firmas y muy importante, el hecho de que desde mis posiciones he aportado para que muchas familias disfruten de mejores vidas a las que tenían antes de pactar sus primeros contratos o alcanzar las Grandes Ligas”, sostuvo Toledo, tras conversar con Listín Diario, vía telefónica.

Como ha sido su vida desde que a comienzo de los 70´s comenzó sus andares en este deporte de la mano de Ramón Naranjo, quien para la época era scouts de los Medias Rojas de Boston, Toledo se encontraba en un play observando a unos peloteros cuando DiPuglia lo telefoneó en la mañana para informarle sobre la distinción de que había ido objeto.

En el estadio de Ray Castillo se encontraba junto a varios ejecutivos de los Filis en uno más de los varios cientos de tryout en que ha participado el gran hombre de béisbol, quien ha laborado con Boston, Anaheim, Expos, Mets, Rays, Marineros y Filis

Toledo será honrado en la Gala anual 40 de ejecutivos de Grandes Ligas, evento que este año se celebrará en Dallas, Texas el próximo diciembre. En la actualidad funge como Director de Reclutamiento de los Filis.

Eddy Toledo junto a Julio rodríguez, uno de los más recientes portentos que firmó.Fuente externa

Tras recibir la distinción se convierte en el quinto scout dominicano en ser homenajeado y se une a Epifanio Guerrero (2008), Pablo Neftalí Cruz (2016), DiPuglia (2019) y Pablo Peguero (2020).

Mientras que otros latinos reconocidos son los cubanos Rafael Ávila (2006), Fred Ferreira (2012), Mike Brito (2015), Louie Eljaua (2021) y Rolando Fernández (2023), Marco Paddy, de Panamá lo obtuvo en el 2022.

“Nunca en mi vida pensé que sería parte de este gran grupo de scouts, pero aquí estamos involucrado entre los mejores de por vida en este negocio”, señaló Toledo.

Toledo cuenta con 54 años en el scouteo, su primera firma fue J.J Bautista. A pesar de que permaneció un largo tiempo con la escuela de los Mets operando en uno de los estadios del Centro Olímpico, carente de confort, sin baños, se las arregló para firmar a jugadores como Octavio Dotel, Jesús Sánchez, Alberto Castillo, Quilvio Veras, Guillermo García, Yohany Valera, Guillermo Mota, un poco más adelante llegaron figuras como José Reyes, Carlos Gómez, Nelson Cruz entre otros.