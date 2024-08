¿Quién es Angela Carini, la boxeadora italiana que peleó contra Imane Khelif?

La boxeadora italiana Angela Carini llegó a los Juegos Olímpicos de París con la esperanza de ganar una medalla en honor a su difunto padre y entrenador, quien murió poco después de que ella participara en los Juegos de Tokio hace tres años.

Pero la actuación de Carini en París duró apenas 46 segundos el jueves antes de que abandonara su combate contra su oponente argelina Imane Khelif, con una mancha de sangre en su pantaloncillo.

Aunque Carini dijo que no estaba haciendo una declaración política sobre Khelif, quien fue descalificada del campeonato mundial del año pasado después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada, la decisión reabrió el debate sobre el estatus de Khelif.

¿Quién es Angela Carini?

La italiana Angela Carini reacciona durante su combate de boxeo de los octavos de final de la categoría femenina de 66 kg contra la argelina Imane Khelif durante los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Arena del Norte de París, en Villepinte el 1 de agosto de 2024.AFP

Carini, de 25 años, compite en la categoría de 66 kilogramos (145,5 libras), también conocida como peso welter. Ganó medallas de plata en los campeonatos mundiales y europeos en 2019.

También fue medallista de oro en los campeonatos juveniles europeos. Perdió su pelea inaugural en Tokio.

El apodo de Carini, "tigre", se lo dio su padre, Giuseppe.

¿Cuál es su origen?

Carini fue campeona italiana de tiro al plato antes de pasarse al boxeo. Hizo el cambio para seguir los pasos de su hermano, que también dejó el tiro por el boxeo.

"Mi hermano y mi padre me enseñaron a boxear", dijo Carini. "Les debo todo".

¿Qué pasó en su pelea contra Khelif?

La argelina Imane Khelif (derecha) tras derrotar a la italiana Angela Carini (izquierda) en su combate preliminar de boxeo femenino de 66 kg en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 1 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/John Locher)AP

Carini intercambió algunos golpes enérgicos antes de abandonar su combate, algo extremadamente raro en el boxeo olímpico. Carini no estrechó la mano de Khelif después de que el árbitro la levantara formalmente. Lloró en el ring después de caer de rodillas. Sus acciones provocaron una discusión mucho más allá de París sobre si se debería haber permitido a Khelif competir después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada de la ahora prohibida Asociación Internacional de Boxeo. La primera ministra italiana Giorgia Meloni discutió el tema con el presidente del COI Thomas Bach durante una reunión en París el viernes.

El COI ha defendido repetidamente el derecho de Khelf a competir esta semana.

Comité Olímpico de París afirma deportistas que compiten en boxeo cumplen con las normas Lea también

"A pesar de nuestras solicitudes de tener certezas y garantías, tanto para la seguridad de nuestro atleta como para la regularidad de la competencia, han confirmado que (Khelif) está dentro de estos parámetros", dijo el presidente del Comité Olímpico Italiano Giovanni Malagò.

¿Por qué renunció?

Después, Carini, todavía con lágrimas en los ojos, dijo que renunció debido al dolor de los primeros golpes de Khelif, y agregó que su nariz sangró después.

"Me dolía la cara y la nariz", dijo Carini, según el diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport. "Ya no podía respirar. Pensé en mi familia, miré a mi hermano en la tribuna y fui a mi rincón a retirarme... Nunca me habían dado un puñetazo tan fuerte".

Carini añadió que no fue un movimiento premeditado.

"Toda esta controversia me pone triste", dijo Carini. "Lo siento por mi oponente también... Si el COI dijo que puede pelear, respeto esa decisión".

Carini se disculpó por no estrecharle la mano a Khelif después de la pelea.

"No era algo que tenía intención de hacer", dijo Carini. "En realidad, quiero disculparme con ella y con todos los demás. Estaba enojada porque mis Juegos Olímpicos se habían esfumado. No tengo nada contra Khelif. De hecho, si volviera a encontrarme con ella, la abrazaría".