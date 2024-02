La estrella japonesa del béisbol Shohei Ohtani anunció este jueves su matrimonio en un mensaje repentino en redes sociales en el que no desveló la identidad de su compañera, de la que sí dijo que se trata de una japonesa.

"No sólo he empezado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, sino que también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí y quería que todos supierais que ahora estoy casado", escribió el deportista en su perfil de la red social Instagram.

Ohtani añadió que está "muy emocionado por lo que está por venir" y agradeció el continuo apoyo de los aficionados.

El nuevo rostro global del béisbol se encuentra actualmente de pretemporada en Estados Unidos y está previsto que el viernes ofrezca allí unas declaraciones a los medios. El deportista también pidió a la prensa que se abstenga de realizar coberturas sobre su vida privada intentado aproximarse a sus familiares o allegados.

El anuncio llega un día después del primer partido de exhibición de Ohtani con Los Angeles Dodgers, en el que la estrella hizo las delicias de los espectadores con un 'home run' en tres turnos.

La serie inaugural de la Major League de béisbol entre los Dodgers de Ohtani y los San Diego Padres tendrá lugar los próximos 20 y 21 de marzo en la capital surcoreana, Seúl.

Ohtani no desveló la identidad de su esposa y hasta el momento no se le conocía ninguna relación formal, pero la prensa local japonesa había especulado en el pasado con que podría haber mantenido una relación con una conocida jugadora de la selección japonesa de voleibol.