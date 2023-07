El danés Jonas Vingegaard, ganador por segundo año consecutivo del Tour de Francia, aseguró que en esta edición se encontraba "más fuerte" que la pasada y reconoció que su gran rival, el esloveno Tadej Pogacar, "es el mejor ciclista del mundo, porque es más completo".

"Creo que este año estaba un poco más fuerte que el pasado. He hecho una mejor preparación, no he estado enfermo ni lesionado antes del Tour. Me sentía mejor que el año pasado", dijo el ciclista del Jumbo.

Vingegaard se felicitó por la rivalidad que mantiene con Pogacar: "Somos rivales, pero estoy feliz de tener un rival de su estatura, es un gran corredor. No hablamos mucho, pero nos respetamos muchísimo".

Y agregó que el esloveno es "el mejor del mundo".

"Lo sabe hacer todo, desde clásicas, en llano o subiendo, las carreras de una semana, el Tour,... Yo no. Por eso creo que es mejor que yo. Pero en una carrera como el Tour he podido ser el mejor estos dos últimos años", destacó.

Vingegaard volvió a asegurar que no se dopa: "Entiendo las sospechas, creo que es bueno ser escéptico en el ciclismo a causa de lo que pasó. Hay que seguir siendo críticos, pero eso no quiere decir que la gente se dope, yo no lo hago".

"Pero si dejamos de dudar, la gente volverá a empezar a hacerlo. Es algo positivo. Sé que hay muchas webs que calculan los vatios que desarrollo. A veces aciertan, pero esta vez no", agregó.

"A todo el mundo le digo que corro limpio, que no tomo drogas, no me dopo, no tomo nada ilegal. Ya sé que es lo que decían los corredores hace 20 años, pero yo sé que es así", indicó.

Vingegaard reiteró que participará en la Vuelta a España junto al esloveno Primoz Roglic: "Vamos a ser un binomoio de líderes y estoy muy contento".