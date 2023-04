Volpe conecta HR y LeMahieu decide para los Yankees que vencieron a Toronto 3-2

AP

Nueva York

El enfrentamiento más reciente entre Gerrit Cole y Alek Manoah se transformó en el capítulo más nuevo en el comienzo del libro de cuentos de Anthony Volpe.

Cole y Manoah lanzaron la pelota sin permitir anotaciones después de una acumulación alegre, y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado 3-2 a los Azulejos de Toronto con un sencillo con las bases llenas del bateador emergente DJ LeMahieu en la novena entrada.

Volpe conectó un jonrón de dos carreras en el octavo frente a Yimi García y el bateador emergente Danny Jansen conectó un jonrón de dos carreras en el noveno contra Wandy Peralta luego de una base por bolas para abrir a Alejandro Kirk. Anthony Rizzo conectó un doblete ante Jordan Romano (2-1) al comienzo de la mitad inferior.

La intriga comenzó incluso antes del primer lanzamiento. Justo cuando Cole estaba a punto de comenzar el juego, se vio obligado a esperar, agachado detrás del montículo mientras Manoah y Kirk caminaban lentamente desde el bullpen de los Blue Jays por la línea del jardín izquierdo hasta el dugout.

"No me di cuenta", dijo Cole.

Cole permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas con cuatro ponches y dos bases por bolas, extendiendo su racha sin carreras a 20 2/3 entradas y bajando su efectividad a 0.79.

Manoah permitió dos hits en siete entradas con cinco ponches y una base por bolas, bajando su efectividad de 6.98 a 5.13.

“Una especie de béisbol de la vieja escuela”, dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider. “Era quién iba a parpadear primero y, en realidad, ninguno de los dos lo hizo”.

El 21 de agosto pasado, Manoah lanzó un lanzamiento interno al comienzo del juego que pasó cerca de la estrella de los Yankees, Aaron Judge, y luego golpeó a Judge en el protector del brazo sobre el codo izquierdo. Judge miró a Manoah cuando Cole comenzó a gritar y algunos otros Yankees se acercaron a la barandilla del dugout. Cole fue interceptado por el entrenador de banca Carlos Mendoza antes de llegar a los árbitros.

“Creo que si Gerrit quiere hacer algo, puede pasar el letrero de Audi la próxima vez”, dijo Manoah, refiriéndose al anuncio estampado en el césped entre el dugout de los Yankees y la línea de primera base.

Preguntado en noviembre en el programa de YouTube del jugador de la NBA Serge Ibaka "¿Qué hambre tienes?" “Quien es el peor tramposo en la historia del béisbol, Manoah respondió: “Gerrit Cole. Él engañó. Usó muchas cosas pegajosas para mejorar sus lanzamientos. De alguna manera lo llamaron”.

Ni Cole ni Manoah se refirieron a su pasado sábado, aunque Cole elogió la actuación de Manoah.

“Obviamente, Alek estaba en su juego hoy”, dijo Cole. “Lanzó tremendo”.

Manoah tiene una efectividad de 1.17 en cinco apariciones en el Yankee Stadium, donde ganó su debut en las Grandes Ligas al lanzar seis entradas en blanco con pelota de dos hits el 27 de mayo de 2021.

“Como he dicho todo el fin de semana, no nos enfrentamos, no me meto en el área contra él, él no se mete en la caja contra mí”, dijo Manoah.

Volpe jonroneó un lanzamiento luego que Oswald Peraza conectó sencillo para el tercer hit de los Yankees. Después de correr alrededor de las bases, Volpe, de 5 pies y 9 pulgadas, saltó para golpear los antebrazos con el bateador Aaron Judge de 6 pies y 7 pulgadas.

García y Kirk llamaron tiempo para repasar sus señales, lo que le dio a Volpe, de 22 años, la oportunidad de salir del banquillo para tocar el telón.

“Fue bastante loco”, dijo Volpe. “Realmente no sabía lo que estaba pasando. No quería asumir que saldría ni nada por el estilo. Una vez que me dijeron que lo hiciera, fue genial”.

Jansen conectó su primer jonrón emergente y el primer jonrón del empate para los Azulejos en la novena entrada o más tarde desde el de John Mayberry Jr. el 14 de septiembre de 2014.

Jimmy Cordero (1-0) hizo que George Springer conectara una doble matanza al final de la entrada en la parte alta de la novena para su primera victoria desde 2020. Nueva York mejoró a 11-0 este año cuando enfrentaba una derrota en la serie.