Maxey guía triunfo de Sixers sobre Brooklyn y se ponen a un triunfo de las semifinales

AP

Nueva York

Joel Embiid, cojeando durante todo el partido y quizás afortunado de no haber sido expulsado por patear a un jugador de los Nets en el área de la ingle, bloqueó una potencial canasta del empate con 8.8 segundos por jugar y los 76ers de Filadelfia derrotaron el jueves 102-97 a Brooklyn. noche para tomar una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda.

Tyrese Maxey hizo el triple que rompió el empate con 44 segundos restantes para los 76ers, que pueden abrirse paso a la segunda ronda con una victoria el sábado en Brooklyn.

Con James Harden expulsado en el tercer cuarto por otro golpe en la ingle y Embiid no luciendo como su habitual yo dominante, Maxey se hizo cargo de la ofensiva y anotó ocho puntos seguidos, convirtiendo un déficit de cinco puntos en una ventaja de 99-96 en su triple. -puntero.

Spencer Dinwiddie hizo un tiro libre, luego pareció tener un camino hacia la canasta para una bandeja de empate antes de que Embiid se levantara y lo golpeara. PJ Tucker hizo un tiro libre para poner el 100-97, y los Nets lo perdieron en su siguiente posesión.

Maxey anotó 25 puntos y Harden tuvo 21 para los 76ers. Embiid disparó solo 5 de 13 pero tuvo 14 puntos y 10 rebotes.

Mikal Bridges anotó 26 puntos y Dinwiddie tuvo 20 para los Nets, que han perdido nueve juegos consecutivos de playoffs y están a punto de ser barridos por segundo año consecutivo. Cam Johnson anotó 17 puntos.

Embiid fue al vestuario para recibir tratamiento después de retirarse en el primer cuarto, luego cojeaba varias veces más tarde.

Los 76ers podrían haber tenido suerte de que todavía estuviera en el juego en ese momento.

Los fanáticos de los Nets abuchearon en voz alta la decisión de no expulsarlo por patear la pierna hacia la ingle de Nic Claxton en el primer cuarto, luego de que el centro de los Nets lo pasara por encima después de que se hundió y Embiid le cometió una falta y cayó a la cancha. Aquellos que no estaban en la arena recurrieron a las redes sociales para preguntar por qué no fue expulsado, como lo fue Draymond Green de Golden State por pisar a Domantas Sabonis de Sacramento en el Juego 2 de su serie. Luego, Green fue suspendido por la NBA para el Juego 3.

Claxton terminó sancionado por una falta técnica, y fue expulsado en el último cuarto cuando cometió una segunda.

Pero el fallo fue en contra de los 76ers en el tercer cuarto cuando Harden, mientras estaba custodiado de cerca por Royce O'Neale, agitó su brazo y golpeó al alero, quien cayó a la cancha de dolor.

Los Nets corrieron a un 19-11, con un impulso emocional después de la falta flagrante de Embiid. Pero Filadelfia se recuperaría para liderar 32-28 después de que uno, extendió la ventaja a 51-40 con un triple de Maxey con 3:52 restantes en la mitad y la ventaja se mantuvo 11 en el medio tiempo.

Pero Bridges hizo que los Nets comenzaran rápido en el tercero y Johnson anotó 13 puntos, ayudando a los Nets a superar a los 76ers 35-18 en el tercero para llevar una ventaja de 82-76 al cuarto.