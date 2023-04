Fernando Tatis Jr retorna este jueves a la alineación de los Padres

AJ CASSAVELL

SAN DIEGO

Se acerca El Niño.

Podría ser toda una tormenta.

Durante 563 días, Fernando Tatis Jr. no pudo jugar béisbol para los Padres. El jueves, una suspensión y tres cirugías después, lo hace.

Tatis hará su tan esperado regreso el jueves por la noche en Arizona, con su suspensión de 80 juegos PED al final.

Los Padres recuperan a un jugador con calibre de MVP en la cima de su alineación y en el jardín derecho (la nueva posición de Tatis con la llegada del campocorto Xander Bogaerts ). Mientras tanto, Tatis, una de las superestrellas más queridas del juego cuando pisó un campo de Grandes Ligas por última vez, regresa a un paisaje diferente. Ha dejado claro que no sabe qué esperar.

“Solo espero con ansias”, dijo Tatis en febrero en el FanFest de los Padres. “Realmente he aprendido de lo que me pasó en el último año. Tengo muchas ganas de redimirme”.

Esto es lo que necesita saber sobre el regreso de Tatis:

Un resumen rápido

Tatis se fracturó la muñeca izquierda en un accidente de moto en diciembre de 2021 y se sometió a una cirugía antes de la temporada que lo descartó al menos los primeros tres meses. Durante su larga recuperación, Tatis dio positivo por Clostebol, una sustancia que mejora el rendimiento.

La prueba positiva ocurrió en julio pasado, y luego de que Tatis decidiera no apelar, fue suspendido por 80 juegos a partir de agosto. Tatis afirmó que tomó Clostebol como parte de un medicamento para tratar una infección de la piel sin consultar con los médicos del equipo.

“Al final del día, no hay excusas”, dijo Tatis el verano pasado. “Necesito hacer un trabajo mucho mejor con lo que sucede dentro de mi cuerpo. No hay excusas para estas acciones... Fue un error estúpido. Fui yo siendo imprudente”.

¿Cuál es el estado

de salud de Tatis?

La última vez que vimos a Tatis, estaba publicando números de calibre MVP en 2021, mientras que también perdió tiempo en múltiples ocasiones debido a un hombro izquierdo rebelde. Tatis inicialmente optó por no operarse. Pero después de su suspensión, se sometió a una reparación del hombro. Es una operación que ha resultado complicada para varios otros jugadores de Grandes Ligas, pero Tatis ha dicho que su hombro se siente al 100 por ciento, y significativamente mejor que cuando conectó 42 jonrones con un OPS de .975 en el 2021.

En cuanto a su muñeca, Tatis tuvo una segunda operación en octubre pasado, un procedimiento diseñado para fortalecer la articulación y garantizar su estabilidad a largo plazo. Tatis ha dicho que su muñeca también se ha curado por completo.

Parte del ímpetu detrás de la movida de Tatis al jardín derecho fue que los Padres prefirieron recuperarlo después de tres cirugías. Pero dada su actuación en los entrenamientos primaverales, el manager Bob Melvin ha dicho que no habrá restricciones para Tatis. (Eso significa que, sí, los Padres planean dejarlo suelto en las bases después de que redujeron su agresividad a fines de 2021 debido a problemas de salud).

¿Qué ha estado

haciendo?

Después de dos semanas con Triple-A El Paso, Tatis se reincorporó a los Padres el lunes. Se le permite entrenar con el equipo, aunque, según los términos de su suspensión, abandonó el estadio antes de que se abrieran las puertas.

Tatis se reincorporó formalmente al club durante los entrenamientos de primavera. Comenzó lentamente, tal vez como era de esperar después de una ausencia tan prolongada. Pero después de un comienzo de 16-0 en la Liga del Cactus, bateó para .462 el resto del camino con un par de jonrones. Se mantuvo caliente durante su período de rehabilitación asignado, bateando un absurdo .515/.590/1.212, incluyendo 11 de 16 con seis jonrones en sus últimos tres juegos con El Paso.