Towns: "aprovechamos nuestro tamaño", Minnesota enfrentará a Denver

AP

Minneapolis, Minnesota

Los Timberwolves tenían grandes ambiciones en esta campaña, tras obtener a Rudy Gobert para que formara una buena dupla con Karl-Anthony Towns.

La fórmula, que no dio resultados tan frecuentes en la campaña regular, funcionó en el último encuentro posible par colocar al equipo en los playoffs.

Towns contabilizó 28 puntos y 11 rebotes para colocar a Minnesota en los playoffs, gracias al triunfo obtenido el viernes por una paliza de 120-95 sobre el Thunder de Oklahoma City en el último duelo del minitorneo de repechaje.

“Aprovechamos nuestro tamaño. Hicimos un gran trabajo para presionar en la pintura y logramos hacer lo que mejor hacemos”, comentó Towns. “Rudy estuvo fantástico. Hizo mucho por nosotros e impuso realmente su presencia”.

El francés Gobert totalizó 21 puntos y 10 rebotes en su retorno desde el exilio por lanzarle un golpe a su compañero Kyle Anderson.

Con esfuerzo, los Wolves completaron la lista de invitados a los playoffs, al apoderarse del octavo puesto de la Conferencia del Oeste mediante una actuación casi perfecta al final de otra campaña que fue más dura de lo que debió ser.

Anthony Edwards sumó 19 puntos y 10 rebotes por los Wolves, quienes tuvieron una ventaja de 58-30 en puntos sobre la pintura. Minnesota enfrentará a Denver, el líder del Oeste, en una serie a un máximo de siete enfrentamientos, que comienza el domingo por la noche.

“Estamos así en las posiciones, pero yo no considero que seamos octavos”, dijo Gobert. “Sabemos que si jugamos como debemos hacerlo, no hay un equipo al que no podamos vencer en la liga”.

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 22 puntos, al acertar sus 12 tiros libres pero sólo cinco de 19 disparos de campo. Jalen Williams y Lu Dort consiguieron 17 tantos por cabeza.

“Ha sido un año realmente divertido. En cierto modo hemos alcanzado un nuevo nivel”, dijo Gilgeous-Alexander.