Juez de tenis suspendido por la ITIA rehúsa comentar

Freddy Tapia

Santo Domingo

El juez de silla dominicano Fabián Carrero, suspendido de por vida a finales del pasado mes de marzo por la Agencia Internacional Para la Integridad en el Tenis (ITIA), porque alegadamente manipuló la puntuación de los partidos en 16 ocasiones, rehusó este jueves referirse al caso.

Carrero, quien no ha reaccionado desde entonces, fue contactado vía telefónica por LISTÍN DIARIO a los fines de buscar su reacción sobre los hechos que se le imputan y que le impiden a perpetuidad arbitrar o asistir a cualquier torneo organizado o reconocido por los organismos rectores de ese deporte.

“Muchas gracias líder, pero no tengo interés en referirme por el momento, gracias”, contestó el suspendido juez, quien ha eludido contactos, incluso, con personas ligadas al tenis que le han llamado para solidarizarse con él, como ocurrió con el cronista Michael Monegro, quien por varios años dirigió el Departamento de Prensa de la Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS).

Monegro, probablemente el comunicador especializado que mayor seguimiento le da al tenis local e internacional, lamentó la situación por la que atraviesa Carrero, pero aclaró que no justifica las malas prácticas que se le imputan y que atentan contra la integridad del tenis, el juego limpio y negocios limpios.

No obstante, reveló que FEDOTENIS suele pagarles a los árbitros hasta seis meses después de haber laborado en un torneo, “o al menos era así hasta hace par de meses”, pero que la ITIA se hace de la vista gorda.

“Sin embargo, la ITIA no se mete para nada con eso con las federaciones porque no le importa, lo que quieren es que siga habiendo tenis aunque un árbitro se corrompa porque no tiene con qué compararles leche a sus hijos”, afirmó sobre el organismo internacional, cuyos investigadores estuvieron en las oficinas de FEDOTENIS recientemente dándole seguimiento al caso.

“Simplemente", subrayó, "vela por la integridad de los eslabones más finos de la cadena del tenis. Estados hablando de jugadores, árbitros, entrenadores ya, ahí se para. Sí hay problema con una federación, si hay problema con un torneo o con un organismo equis del tenis, ahí para todo”.

La investigación del caso ha determinado que en ocho partidos de torneos ITF M15 disputados aquí entre noviembre y diciembre de 2019m Carrero manipuló la puntuación 16 veces en su dispositivo de mano, con el objetivo de facilitar en determinados puntos victorias garantizadas en las apuestas.