Agencia libre triplica salarios en Lidom

Marcos Nivar

Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey, aseguró que los jugadores que acordaron contratos en la agencia libre para permanecer en la organización duplicaron y hasta triplicaron sus salarios, con relación a la campaña pasada.

Vicente, ofreció estas declaraciones al editor deportivo del Listín Diario, Héctor J. Cruz, en el espacio Actualidad Deportiva.

Además fue muy preciso en que la agencia libre es una alternativa interesante, en la cual los jugadores, siempre serán los más ganadores.

“La agencia libre no es un mercado fuera de control, es una oportunidad que se le da al jugador para salir y experimentar nuevas puertas, si al pelotero le ofrecen 2 y otro 5 pesos se va con el de más dinero, pero no hace que un equipo se vuelva loco con dinero que no le hace sentido”.

El gerente sostuvo que un total de 13 peloteros renovaron contratos con el equipo azul, mientras que otros cuatro llegaron en el proceso de agencia libre, después de no pactar con los demás equipos.

También dijo que Esmil Rogers, quien pactó con los Toros del Este en la agencia libre, no ganaba 700 mil pesos en el Licey y que siempre ha respetado el acuerdo de confidencialidad sobre divulgar los salarios de sus jugadores por diversas razones.

“Yo nunca diré cuanto gana un jugador, hay muchos de nuestros peloteros que tienen situaciones y acuerdos legales y por lo tanto algunas informaciones pudieran afectar situaciones privadas”, dijo Vicente.

Añadió que de ahora en adelante los equipos tendrán que sopesar mejor las decisiones y posturas de sus organizaciones en cuanto a la contratación de los jugadores para los venideros torneos, ya que en ocasiones no rinden lo suficiente en el terreno para el salario que ganan y otras veces no ven mucha acción.

También aseguró que Robinson Canó, quien hasta el momento permanece agente libre podría ser atractivo para todos los equipos de Lidom.

“Canó es un símbolo del país, es un atractivo que cualquier fanaticada quisiera, si se da la oportunidad de conseguirlo. ¿Por qué no?”

Febles y Cuevas

El jefe de operaciones del Licey, que también ha sido campeón en tres ocasiones como dirigente en la pelota invernal dominicana, explicó las razones de las salidas del coach de pitcheo Jairo Cuevas y de Carlos Febles, quien era el coach de banca.

Sobre Cuevas, dijo que la organización entendió que era tiempo de hacer un cambio en esa posición por razones profesionales.

Asimismo dio crédito por el buen trabajo que realizó en el conjunto durante varios años, que a su consideración estuvo combinado por su sapiencia y el talento disponible en el staff de lanzadores del Licey.

Mientras que en el caso de Carlos Febles, coach de tercera base de los Medias Rojas de Boston, Vicente dijo que se impuso la palabra de su organización en el béisbol de Grandes Ligas, quienes no le permitieron continuar con trabajos dentro del terreno, ya que deberá cumplir con algunas responsabilidades de los nueve veces campeones de la Serie Mundial.

“Estamos agradecidos con Febles, fue una salida amistosa, es un tipo caballeroso dentro y fuera del terreno, fue una salida amistosa”.

Los Toros del Este ya confirmaron que Febles fungirá como asistente especial del gerente general Jesús Mejía a partir de la próxima temporada.

Los Tigres confirmaron al boricua Rafael Chávez, como su coach de pitcheo y en los próximos días anunciarán quien será el coach de banca del equipo.

En Grandes Ligas

Según Audo, el reloj en el béisbol de Grandes Ligas en algún momento determinado provocará problemas de lesiones en los lanzadores, ya que no tendrá el respiro suficiente para reponerse entre cada lanzamiento.

“El lanzador necesita ese respiro, subir a la loma y realizar de 90-100 lanzamientos, sin tomar un aire no es tan fácil como la gente puede pensar, en ese punto es donde la fortaleza mental y psicológica se debe trabajar”.

En Lidom

También dijo que en caso de que se instaure el reloj en Lidom, los equipos se ajustarán y que sería un reto para la fanaticada dominicana.