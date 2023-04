Llueven las quejas por el uso del reloj en Grandes Ligas

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

La campaña aún no cumple una semana de su apertura y ya en el seno de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas abundan las llamadas y quejas de jugadores por la llegada del reloj al escenario, implementado por la Oficina del Comisionado de Béisbol.

De esta manera lo externó, el exlanzador Miguel Batista, quien labora en el Sindicato de Peloteros y expuso que cada día son más abundantes las llamadas de miembros en desacuerdo con esta nueva imposición que busca recortar la duración de los partidos, tal como ha ocurrido en las primeras fechas en que las mismas se estilan en 30 minutos a nivel general.

“La Asociación de Peloteros ya cuenta con un “reguero” de llamadas e inconformidades en esos sentidos”, señaló Batista, tras ser el invitado central en la Hora del Deporte, programa que se transmite cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde por CDN Deportes bajo la producción del periodista Héctor J. Cruz.

Incluso, el pitcher quien permaneció por 18 estaciones en la gran carpa, sostuvo que estas frecuentes cantidades de llamadas provocaron que el Sindicato programara una reunión de manera urgente entre su directiva con el fin de iniciar la búsqueda de una solución al respeto.

“Los peloteros se están quejando de las duras implementaciones del reloj, pues esto los ha sacado de lo que es su patrón de juego, han tenido que realizar ajustes en una zona donde ellos se sentían confortables”, agregó el ganador de la Serie Mundial en el 2001 con los D- Backs.

Sostiene que el mayor porcentaje de las mismas provienen de peloteros latinos, pues quienes conversan con ellos son los de su propio origen.

Pero, Batista añadió que las lamentaciones pudieran empeorarse cuando durante el trayecto de la campaña se entienda que las medidas incidan en mayor proporción en fracasos de los equipos.

“Cuando esto suceda, entonces los disgustos vendrán desde otras direcciones, dígase los propietarios de los equipos y esto si que empeoraría la situación”, acotó.

“Si usted me dice que yo le estoy pagando entre 20 y 30 millones a un bateador para que me decidas partidos y tu no me lo está dejando ejecutar porque me lo limitas, entonces esto pudiera traer los descontentos”, señaló.

Agrega que ya existe la preocupación por parte del Sindicato, entidad que desde ya analiza cual sería la solución más viable al naciente método en Grandes Ligas.

Las partes sicológicas

Batista, en lo que respecta a los lanzadores, a estos se les coloca una presión muy fuerte debido a que apenas cuentan con dos opciones para virarse a la inicial por bateadores, además de la obligación de realizar sus envíos en solo 15 segundos.

Sostuvo que por ejemplo, ahora el pitcher tiene que atender a mirar al receptor que le coloca una señal, proteger al corredor que ocupa la inicial, ver que envió le realizará al bateador que tiene de frente y lo peor es que solo cuenta con 15 segundos para realizar todo y debe estar mirando el reloj en ese sentido.

Además, expuso que tiene su mentalidad en ejecutar un pitcheo que entienda favorable con el objetivo de retirar al oponente que enfrenta.

Mientras que para los bateadores resulta un poco tedioso porque las nuevas reglas les provocan una reducción de su tiempo para pensar y realizar los ajustes de rigor con la finalidad de consumir un buen turno.