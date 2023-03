Las Grandes Ligas inician hoy con 94 dominicanos en roster

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Las Grandes Ligas, el gran evento preferido de los dominicanos retorna. Y como siempre con una elevada cantidad de miembros diseminados en las 30 franquicias.

Hasta el momento se estima que alrededor de 94 peloteros quisqueyanos figurarán en los rosters iniciales con el objetivo de brindar nuevamente un gran espectáculo como se ha convertido ya en una costumbre.

Tan rápido como en esta fecha, los miles de dominicanos tendrán la distinción de observar a tres de los ases del pitcheo, como lo representan los casos de Sandy Alcántara, quien a partir de la 4:10 de la tarde se medirá a Max Scherzer, de los Mets en el Loan Depot Park.

Otros dos lanzadores Framber Valdez tendrá a su cargo la apertura de los Astros de Houston y se medirá a los Medias Blancas, club que dependerá de Dylan Cease a las las 7:08 p.m en Houston, en tanto que Luis Castillo chocará a las 10:10 de la noche contra los Guadianes de Cleveland, que dependerán de Shane Bieber.

Jugadores como Manny Machado, Juan Soto, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr. , Rafael Devers, José Ramírez, Jeremy Peña, Ketel Marte solidifiquen su status como grandes estrellas, mientras que Fernando Tatis Jr se espera retorne en grande cuando el próximo 20 de abril culmine la suspensión de 80 partidos que le fue impuesta.

Varios dominicanos vestirán este año nuevas camisetas, como son los casos de Teoscar Hernández (Seattle), Gregory Soto (Filis), Jean Segura (Marlins), Carlos Santana (Piratas)

Otro grupo como Oscar González, Elehuris Montero, Jorge Mateo alcancen ya su status ya como peloteros con estabilidad en la gran carpa.

Nelson Cruz continuará siendo el pelotero de mayor edad entre los dominicanos, mientras que Jeremy y Julio Rodríguez buscarán la estabilidad, tras una primera experiencia en que el segundo conquistó el premio de Novato del Año.

Mientras los Astros de Houston , con su arsenal de monticulistas es el conjunto con más dominicanos con un total de ocho, los Cachorros, Rojos y Cardenales no tendrán a ninguno en su roster.

Liga Nacional:

D- Backs: Ketel Marte (INF); Geraldo Perdomo (INF); Miguel Castro (P); Carlos Vargas (P).

Bravos: Marcel Ozuna (OF); Huascar Ynoa (P).

Cubs: -------------

Rojos: ------------

Rockies: Elehuris Montero (INF); José Ureña (P); Dinelson Lamet (P).

Dodgers: -------------

Marlins: Jesús Sánchez (OF); Sandy Alcántara (P); Bryan De la Cruz (OF); Jean Segura (INF); Johnny Cueto (P); Huascar Brazoban (P); Edward Cabrera (P).

Cerveceros: Freddy Peralta (P); Joel Payamps (P); Willy Adames (SS)

Mets: Starling Marte (OF).

Filis: Seranthony Domínguez (P); Cristopher Sánchez (P); Yunior Marte (P); Gregory Soto (P); Cristian Pache (OF).

Piratas: Roansy Contreras (P); O´Neil Cruz (SS), Jarlin García (P); Johan Oviedo (P).

Padres: Manny Machado (3B); Luis García (P); Juan Soto (OF); Nelson Cruz (DH).

Gigantes: Camilo Doval (P).

Cardenales: --------------

Nacionales: Víctor Robles (OF); Jeimer Candelario (INF); Luis Garcia (INF).

Liga Americana:

Orioles: Félix Bautista (P); Jorge Mateo INF).

Boston: Rafael Devers (3B); Brayan Bello (P); Joely Rodríguez (P); Adalberto Mondesí (SS); Raimel Tapia (OF).

Medias Blancas: Eloy Jiménez (OF); Reynaldo López (P); Hanser Alberto (INF); Gregory Santos (P).

Guardianes: José Ramírez (INF); Emmanuel Clase (P); Amed Rosario (SS); Enyer De los Santos (P); Oscar González (OF).

Detroit: José Cisnero (P).

Azulejos: Vladimir Guerrero JR (1B); Yimi Garcia (P); Santiago Espinal (3B);

Astros: Framber Valdez (P); Jeremy Peña (SS); Cristian Javier (P); Rafael Montero (P); Héctor Neris (P); Bryan Abréu (P); Ronel Blanco (P); Yainer Díaz (C).

Seattle: Julio Rodríguez (OF); Diego Castillo (P); Teoscar Hernández (OF); Luis Castillo (P).

Rays: Francisco Mejía (C); Wander Franco (SS); Manuel Margot (OF); José Siri (OF).

Texas: Jonathan Hernández (P); Ezequiel Durán (INF); José Leclerc (P); Leody Taveras (OF).

Kansas City: José Cuas (P).

Anaheim: Carlos Estévez (P).

Mellizos: Willi Castro (2B); Jorge Alcalá (P); Jhoan Durán (P); Gilberto Celestino (OF).

Yankees: Jhony Brito (P); Wandy Peralta (P); Franchy Cordero (OF).

Atléticos: Domingo Acevedo (P); Jeuris Familia (P); Esteury Ruiz (OF); Ramón Laureano (OF); Dany Jiménez (P).