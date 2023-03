¿Es posible nuevas franquicias en LIDOM?

Freddy Tapia

Santo Domingo

José Miguel Bonetti-Dubreil favoreció que al circuito otoño-invernal local se integren la franquicia de Puerto Plata y otra en Punta Cana, provincia La Altagracia.

No obstante, puntualizó que el otorgamiento de nuevas plazas no puede ser por medio del “enllavismo”, regalada.

“Yo entiendo que en Punta Cana, Higuey, debe haber una franquicia, que en Puerto Plata debe haber una franquicia también”, manifestó.

“Lo que pasa es que franquicia gratis no van a encontrar. Yo me opondría rotundamente después de saber la sangre, el sudor y las lágrimas que le he puesto al Escogido”, afirmó.

Aclaró que esa es su posición personal, pero que no alberga dudas de que tendría el apoyo de los dueños de las restantes cinco organizaciones de LIDOM, de quienes, dijo, que suelen ser más duros que él en términos de finanzas, tampoco aceptarían nuevos miembros de manera gratuita.

Saluda declaración

El influyente ejecutivo del Escogido Baseball Club saludó la declaración dada en el marco del Clásico Mundial de Béisbol por el presidente Luis Abinader en el sentido de que, por medio de una alianza público-privada, en el que estarían peloteros como inversionistas, el viejo parque capitalino será remodelado. “Les doy una buena noticia”, declaró el primer mandatario en el confortable LoanDepot Park, de Miami, luego de realizar el lanzamiento de honor del encuentro entre Venezuela y República Dominicana. Bonetti- Dubreil consideró que no se trata únicamente del Quisqueya Juan Marichal, sino que el Cibao, hogar de las Águilas Cibaeñas, ni el Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís y las Estrellas Orientales, para citar tres ejemplos, no están a la altura de la LIDOM.

Indicó que no puede seguir montando un torneo con estadios que acogen cinco o seis mil fanáticos, como ocurre con el Tetelo Vargas, Francisco Micheli, de La Romana, y el Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y, tampoco, para los once mil que alberga el Quisqueya Juan Marichal.

Por ello saludó la iniciativa del alcalde del Municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien procura construir un parque que pudiera servir de hogar de los Leones, los Tigres del Licey o las Estrellas, agregó.

Sepa Más

Materia Pendiente

Reto

Dijo que este país está compelido a mejorar las viejas instalaciones que sirven de escenario al circuito otoño-invernal .

“Hay que hacer estadios nuevos”.

“Bienvenida sea”

Con esas palabras saludó la propuesta del alcalde Manuel Jiménez de dotar a Municipio Santo Domingo Este de un moderno parque de “pelota”.