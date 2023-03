Corales Puntacana Championship: un evento a otro nivel

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Gracias al Grupo Puntacana, el PGA Tour estuvo de visita en el país celebrando la sexta edición del Corales Puntacana Championship. Mucho hay que decir y escribir sobre este gran evento que puso la República Dominicana en el ojo del golf mundial y que nos coloca como el centro de atención del turismo en general y de golf. Quiero resaltar aspectos importantes que hicieron especial esta edición, que sé será recordada por mucho tiempo. ¡Arranco!

Mayor cantidad y calidad de público. Sin temor a equivocarme, de los seis torneos, este fue el que más apoyo tuvo del público local. Tanto así, que una tarde salí del recinto a realizar una grabación para mi programa, y cuando retorné había un pequeño “tapón” en la entrada hacia los parqueos pues estaban devolviendo automóviles, porque estaban llenos. Eso NUNCA había pasado. Obviamente me puse contento, pues significa que la gente está apoyando el torneo. Lo comenté con Don Frank en una conversación trivial, y sus palabras fueron: “Felix, el público dominicano está aprendiendo a gozar y a valorar este evento. Es una gran alegría para nosotros”. Obviamente la organización agregó parqueos y quedó todo solucionado. Ah, los fans ya saben callar, no moverse, y no vociferar cuando hay acción cerca.

La competencia. Hacia el cierre del domingo, dos jugadores iban en la punta y cuatro iban en el segundo puesto, a sólo un golpe. Simplemente Matt Wallace fue superior anotando birdies en cuatro hoyos consecutivos (13, 14, 15 y 16), y eso definió su triunfo. Ver a un jugador que entró con una exención de patrocinador quedar solo en segundo también fue satisfactorio (Nicolai Høgaard). Creo que la edad promedio del Top 10 oscila entre 23 y 28 años, lo cual habla muy bien del futuro inmediato del PGA Tour.

Condiciones del campo. Sin ninguna duda vi un Corales en todo su esplendor, a pesar del dolor de cabeza que tuvo el superintendente Julio Díaz junto a su equipo, debido a la gran sequía que ha azotado la zona en los últimos meses. Hace un mes estuve allí en la Gran Final del Tour Canita, y honestamente vi el campo con cierta reserva ante los pocos días que faltaban para el torneo, pero ese equipo hizo magia trabajando 20 y 21 horas diarias, y pusieron el campo en su punto. Los jugadores lo expresaron, la televisión estaba elogiando a Julio y a su staff, y el público también lo notó. Me quito el sombrero con ellos. Gracias por hacernos quedar bien ante el mundo.

Actividades de entretenimiento. He estado en más de 40 torneos del PGA Tour (incluyendo 18 majors), y sin temor a equivocarme, y con esa experiencia acumulada, me atrevo a decir que el nuestro debe ser la envidia de muchos torneos, en el área de entretenimiento. Cada día hubo música en vivo, actividades para toda la familia, conciertos (Manny Cruz actuó el sábado), y delicias en el área de A&B. En ediciones anteriores la gente se iba temprano, pero ahora la gente se quedaba disfrutando l atarde-noche. Sin duda, un gran acierto.

Relaciones Públicas. Un departamento que “no hace bulla” pero que es vital para la difusión del evento. Felicito a Jessica Risik y todo su staff por una semana de un trabajo bien hecho. Gracias a la prensa local, que también puso un especial interés en el torneo.

EL torneo vuelve en 2024, y espero que siga demostrándole al mundo que este país es la meca del turismo de golf de Latinoamérica.