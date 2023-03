El torneo callejero 3X3 tiene ya a sus 16 finalistas

Santo Domingo

El torneo de basketball callejero 3x3 más grande del mundo ya tiene sus 16 finalistas en la República Dominicana que se disputarán por el primer lugar en la final este próximo 25 de marzo en el parque Eugenio María de Hostos.

Los equipos clasificados son: Los Tigueritos, Seirin, Utea, Los Labradores, Los Capibaras, Villa Nueva, Underrated, Los Macalitos, Villa Duarte, Team Seco, Tiritos, Avanzada, Mirador, Buhos, El Abanico y Barrio Leña.

El equipo ganador tendrá la oportunidad de viajar a Serbia y representar la República Dominicana además de competir con los mejores basquetbolistas 3x3 del mundo.

El acceso al evento será libre de costo, a partir de las 5:00 p.m.

Red Bull Half Court utiliza un conjunto único de reglas basadas en la jugabilidad del reglamento de la FIBA. Las listas están compuestas por tres titulares y un suplente opcional. Cada juego tiene un límite de tiempo de 10 minutos, siendo 21 la puntuación máxima. Si un juego está empatado al final del límite de tiempo, ganará el equipo que logre encestar el siguiente punto.

Mientras que los equipos avanzan ganando juegos, Red Bull Half Court trata de obtener canastos. El bono Own the Court se otorgará al equipo de cada grupo que ha anotado la mayor cantidad de puntos en sus juegos, por lo que incluso si su equipo no gana la mayor cantidad de juegos, aún tiene la oportunidad de avanzar.

Red Bull Half Court es el torneo de streetball más grande del mundo en la versión más rápida de baloncesto 3 contra 3, se trata de obtener canastas y jugar una ofensiva de alto octanaje para romper las defensas del equipo contrario.

Desde marzo hasta septiembre de 2023 se espera que más de 12,000 jugadores de más de 25 países se enfrenten en sus comunidades para ganar un lugar en la final mundial en Serbia, del 28 de septiembre al 2 de octubre del presente año.