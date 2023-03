Pedro Botello, un diputado con gran trayectoria en el deporte

Freddy Tapia

Santo Domingo

Pedro Botello, el diputado que con vehemencia ha tomado la bandera de lucha para que los trabajadores consigan del 30 por ciento de los fondos de pensiones, es un genuino hijo del deporte que jugó baloncesto a nivel superior con el Club Virgilio Castillo (Chola), en su natal ciudad de La Romana.

Su vinculación con esa emblemática entidad prácticamente incluye todas las áreas, pues además de sudar todas las categorías, fue aguatero del equipo superior y directivo hasta asumir la presidencia en 1998.

A pesar de sus 47 años y los múltiples compromisos que tiene como congresista y político, se resiste a ponerle fin a la idílica relación que ha tenido con el básquet. No acepta el prefijo “ex”.

“Yo todavía no me he retirado formalmente. Me invitan para que forme parte de ligas añejas y no voy porque no soy añejo”, expresa consciente de que si une a jugadores que a estas alturas en la mayoría de los casos tienen barrigas cerveceras, estaría confirmando un retiro no anunciado.

“El Pedro Botello que ustedes ven en el Congreso es el mismo Pedro Botello que conocí en el ´Chola´”, recuerda el ex-armador José –Maíta-- Mercedes sobre uno de los compañeros que tuvo cuando militó en calidad de refuerzo en el Torneo Superior de La Romana en el año 1994.

Juan Matos, su entonces entrenador allí, define al pequeño delantero de 6´3 de estatura como muy fogoso, intenso, con buena vocación defensiva y rebotera.

Botello, a quien la vida le dio la oportunidad de servirles agua en el “Chola” a los gigantes Tito Williams y José --Grillo-- Vargas cuando éstos eran novatos, integró años después a la selección juvenil de La Romana que participó en los Juegos Nacionales “Mao 97”, experiencia que también atesora

“No sólo practiqué baloncesto, también fui boxeador, karateca, judoca, sensei de judo, futbolista y beisbolista”, resalta el representante de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano en la denominada Cámara Baja.

Comisión de Deportes

No es casual que desde que llegó allí en 2010 dirige la Comisión de Deportes, donde lucha para que el Proyecto de Ley General del Deporte sea una realidad.

Es mucho lo que le agradece a las actividades del músculo y la mente y por eso se siente en deuda. Por esa vía obtuvo una beca para estudiar Educación en la Universidad Central del Este (UCE), asignatura que luego impartió durante 16 años en el Liceo Mella.

No conforme con ello, se graduó de Licenciado en Derecho en el 2000, donde también ejerció como catedrático.

Amós Anglada, presidente de la Unión Deporiva de La Romana, declara que Botello es una muestra de lo que el deporte puede hacer, como puede transformar la vida de un muchacho que nació en el sector La Aviación, con precariedades, y llevarlo a los niveles más altos.

“Nosotros, como romanenses, nos sentimos muy bien representados, independientemente de las banderías que a veces no permiten que la gente aquilate en su justa dimensión el trabajo de alguien porque no es del color de mi partido, que de hecho Botello no lo es, pero yo sería mezquino si no reconozco al ciudadano que ha hecho el deporte”, subraya Anglada.