Néstor Ché García: Dominicana defiende, nadie nos llegó a los 75 puntos

El dirigente de la selección de baloncesto, Néstor Ché García, valoró la defensa del equipo dominicano como una de sus armas principales para hoy celebrar su pase al Mundial de Baloncesto.

García dijo que normalmente se comenta que República Dominicana no defiende. Sin embargo señaló que ninguno de sus contrarios en los cuatro partidos pasados les pasó de 75 puntos anotados.

“Nosotros creo que ganamos el partido atrás, en el segundo tiempo, no sé cuánto fue el marcador en el segundo tiempo pero me parece que defensivamente nos hicimos fuertes”, dijo García entrevistado al finalizar el encuentro entre República Dominicana y Argentina.

El equipo dominicano triunfó anoche en Mar de Plata, Argentina, frente a la selección de ese país que quedó fuera del mundial por primera vez en 41 años, desde 1982.

La victoria se produjo con marcador de 79-75.

El dirigente Néstor García llegó a la selección dominicana luego de ser despedido por la selección argentina en el proceso clasificatorio. Cosas de la vida y el deporte, ayer fue el responsable de guiar a República Dominicana al triunfo en contra de su propio país de origen.

