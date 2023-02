Japón revalidó la corona y Matsuzaka fue otra vez MVP

Alex Rodríguez

Japón revalidó la corona de campeón en el segundo Clásico Mundial de Béisbol celebrado entre el cinco y el 23 de marzo del 2009 con la participación de 16 equipos que vieron acción en 39 partidos repartidos en cinco países.

Al igual que en el primer certamen, no se realizó una competencia de clasificación. Los 16 países que participaron en el 2006 fueron invitados de vuelta para el 2009. Los integrantes de los grupos fueron cambiados en comparación a la primera justa con la excepción del Grupo A.

Para la primera ronda, los 16 equipos fueron repartidos de la siguiente forma:

Grupo A (en Tokio, Japón): Japón (3-0), Corea del Sur (2-1), China (1-2), China Taipei (0-2).

Grupo B (en Ciudad México, México): Cuba (3-0), México (2-1), Australia (1-2), Suráfrica (0-2)

Grupo C (en Toronto, Canadá): Estados Unidos (2-1), Venezuela (3-1), Italia (1-2), Canadá (0-2).

Grupo C (en San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico (3-0), Países Bajos (2-1), Dominicana (1-2), Panamá (0-2).

Segunda ronda

El Grupo 1, que tuvo como sede la ciudad de San Diego, Estados Unidos reunió a los clasificados de los Grupos A y B, mientras que el Grupo 2, en Miami, Florida, albergó a los equipos que avanzaron desde los Grupos C y D.

Las posiciones del Grupo 1 fueron las siguientes: Corea del Sur (2-1), Japón (3-1), Cuba (1-2), México (0-2).

En el Grupo 2 terminaron de esta forma: Venezuela (3-0), Estados Unidos (2-2), Puerto Rico (1-2) y Países Bajos (0-2).

Ambas rondas la clasificación se definió por el sistema de doble eliminación donde los ganadores de los primeros partidos se enfrentaban para avanzar al partido final, los dos vencidos en la primera jornada chocaban con el derrotado siendo eliminado y el ganador se enfrentó al perdedor de los triunfadores del día inicial para lograr la otra plaza para el partido definitorio.

Los estadios

Los parques utilizados fueron el Tokyo Dome en el Grupo A (42 mil asientos), el Foro Sol en el Grupo B (26 mil), el Rogers Centre en el Grupo C (49,539), el Hiram Bithorn en el Grupo D (18,264), el Petco Park en el Grupo 1 (42,685), el Dolphin Stadium en el Grupo 2 (38,560) y el Dodger Stadium en semifinal y final (56 mil).

Corea del Sur se impuso 10-2 a Venezuela mientras que Japón le ganó 9-4 a Estados Unidos para provocar una reiteración de la final de tres años antes.

El resultado volvió a favorecer a los japoneses con marcador de 5-3 ante los surcoreanos en el partido por el campeonato.

Cambio de reglas

En el 2006 para las primeras dos rondas estaba previsto que si un partido alcanzaba las 14 entradas podría terminar empate. Sin embargo no se utilizó ya que ninguno de los encuenteros llegó hasta tal punto.

Para el 2009 se introdujo una versión alternativa. Si luego de 12 entradas el marcador seguía empatado, cada entrada iniciaría por corredores en segunda y primera. Por ejemplo, si el quinto bate le tocaba comenzar el inning, el tercero estaría en la intermedia y el cuarto en la inicial.

Sin embargo, esta regla tampoco tuvo que ser utilizada ya que los dos desafíos que se extendieron a entradas extra se decidieron antes del episodio número 13.

La repetición instantánea, que había sido introducida por las Grandes Ligas en el 2008, estuvo disponible para los árbitros durante el torneo.

Pero al igual que en las Ligas Mayores solo se usaron para las decisiones relativas a los cuadrangulares, sea si la pelota estaba en zona buena o de foul, si estaba sobre la cerca o no o si se producía la interferencia de algún fanático.

La regla de “nocaut” estuvo en vigor cuando un equipo ganaba por 15 carreras luego de cinco entradas o por 10 luego de siete en las dos primeras rondas.

Posiciones finales

1 - Japón (7-2)

2 - Corea del Sur (6-3)

3 - Venezuela (6-2)

4 - Estados Unidos (4-4)

5 - Puerto Rico (4-2)

6 - Cuba (4-2)

7 - Países Bajos (2-4)

8 - México (2-4)

9 - República Dominicana (1-2)

10 - Italia (1-2)

11 - China (1-2)

12 - Australia (1-2)

13 - Canadá (0-2)

14 - China Taipei (0-2)

15 - Panamá (0-2)

16 - Suráfrica (0-2)

El All-Star

C - Iván Rodríguez (PUR)

1B - Tae-kyun Kim (COR)

2B - José López (VEN)

3B - Bum-ho Lee (COR)

SS - Jimmy Rollins (USA)

OF - Norichika Aoki (JPN)

OF - Frederich Cepeda (CUB)

OF - Yoenis Céspedes (CUB)

BD - Hyun-soo Kim (COR)

P - Jung-keun Bong (COR)

P - Hisashi Iwakuma (JPN)

P - Daisuke Matsuzaka (JPN)

Más Valioso.

Daisuke Matsuzaka, ya con experiencia de Grandes Ligas, volvió a tener tres victorias y repitió con el premio de MVP.

Liderato.

El lanzador zurdo relevista dominicano Rafael Pérez (0.00) encabezó el torneo en WHIP.

Asistencia.

Un total de 801,408 fanáticos asistieron a los encuentros para un promedio de 20,549 personas por partido.