Japón fue el campeón en el primer clásico

Japón fue el campeón del primer Clásico Mundial de Béisbol en el cual participaron 16 equipos –por invitación- y con sedes en tres países. En total se jugaron 39 partidos entre el tres y el 20 de marzo del 2006.

No hubo una competencia oficial de clasificación ni se determinó la fortaleza de los países a través de la Federación Internacional de Béisbol. Los equipos fueron escogidos por ser las naciones donde se jugaba el mejor béisbol en el mundo y proveer una representación global.

Los mismos fueron divididos de la siguiente manera para la primera ronda:

Grupo A (en Tokio, Japón): Corea del Sur (3-0), Japón (2-1), China Taipei (1-2), China (0-3). Grupo B (en Phoenix, Arizona): México (2-1), Estados Unidos (2-1), Canadá (2-1), Sudáfrica (0-3). Grupo C (en San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico (3-0), Cuba (2-1), Países Bajos (1-2), Panamá (0-3). Grupo D (en Orlando, Florida): Dominicana (3-0), Venezuela (2-1), Italia (1-2), Australia (0-3).

En la segunda ronda se reunieron los clasificados de los grupos A y B, por un lado, y los de los C y D, por el otro dando como resultados las siguientes clasificaciones:

Grupo 1: Corea del Sur (3-0), Japón (1-2), Estados Unidos (1-2), México (1-2). Grupo 2: Dominicana (2-1), Cuba (2-1), Venezuela (1-2), Puerto Rico (1-2).

Las dos primeras rondas fueron en el formato de Round Robin lo que provocó que dos equipos fueran eliminados por los criterios de desempate de la diferencia de carreras.

En la primera, Canadá quedó fuera a pesar de su marca de 2-1 debido a una derrota abultada ante México (9-1) y a que no pudo sacar más ventaja ante Suráfrica (11-8). En la segunda, el eventual campeón avanzó con todo y una marca de 1-2 gracias a una cómoda victoria frente a México (6-1) y a que perdió más cerradamente ante Corea del Sur (2-1) que Estados Unidos (7-3).

Fueron utilizados los estadios de Tokyo Dome (42,000 asientos, Grupo A), Chase Field (49,033, Grupo B), Scottdale Stadim (8, 500, Grupo B) Hiram Bithorn (18,264, Grupo C y 2), Lake Buena Vista (9,500, Grupo C), Angel Stadium (45,037, Grupo 1) y Petco Park (42, 445, Ronda de Campeonato).

Cuba derrotó a República Dominicana 3-1, mientras que Japón superó 6-0 a Corea del Sur en las semifinales. Los japoneses se coronaron con un triunfo con marcador de 10-6 sobre los cubanos. Corea del Sur había llegado invicto con 6-0 a las semifinales, incluyendo un par de victorias sobre los japoneses.

El All-Star

C - Tomoya Satozaki (JPN)

1B- Seung-yuop- Lee (COR)

2B - Yulieski Gourriel (CUB)

3B - Adrian Beltré (DOM)

SS - Derek Jeter (USA)

OF - Ken Griffey Jr. (USA)

OF - Jong-beom Lee (COR)

OF - Ichiro Suzuki (JPN)

BD - Yoandy Garbolo (CUB)

P - Yadiel Martí (CUB)

P - Daisuke Matsuzaka (JPN)

P - Chan Ho Park (COR)

Posiciones finales

1 - Japón (5-3)

2 - Cuba (5-3)

3 – Corea del Sur (6-1)

4 – R. Dominicana (5-2)

5 – Puerto Rico (4-2)

6 – México (3-3)

7 – Venezuela (3-3)

8 – Estados Unidos (3-3)

9 – Canadá (2-4)

10 – Italia (1-2)

11 – Países Bajos (1-2)

12 – China Taipei (1-2)

13 – Australia (0-3)

14 – Panamá (0-3)

15 – China (0-3)

16 – Suráfrica (0-3).

Más Valioso.

Daisuke Matsuzaka, antes de su debut en MLB, logró tres victorias y el premio al Jugador Más Valioso.

Boletos.

El bateador designado dominicano David Ortiz encabezó en bases por bolas con un total de 8.

Fanáticos.

Un total de 737, 122 personas asistieron a los partidos para un promedio de 18,900 por encuentro.