Opiniones encontradas ante discurso de rendición de cuentas de Luis Abinader

Como cada 27 de febrero, por el aniversario de la independencia de República Dominicana, el presidente en turno, en este caso Luis Abinader, presentó un discurso de rendición de cuentas para que la sociedad evidencie los resultados de su mandato a través de sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados.

Aunque en esta disertación el mandatario afirmó seguir trabajando para la transformación del sistema productivo, impulsar la economía dominicana, avances en el sistema educativo, disminución de la pobreza, entre otros puntos, muchos funcionarios han expresado su parecer ante lo mencionado en la rendición de cuentas.

Uno de los primeros en manifestarse ha sido el candidato de la oposición, Leonel Fernández, quien incluso un día antes había dicho que se trataría de una “rendición de cuentos” y no tenía ninguna expectativa de lo que pasaría porque ya auguraba lo que se podía presentar para este día.

“Yo no tengo expectativas; ya estamos acostumbrados a lo que se presenta en esos discursos, es decir, es una rendición de cuentas que se convierte en una rendición de cuentos. En todo caso no me adelanto a hacer ningún juicio, esperaremos lo que va a decir el presidente, para que entonces, junto a otros miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, emitamos nuestra opinión y nuestro criterio", expresó a los medios en la quinta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional, realizada por el Tribunal Constitucional.

De igual forma, el diputado Tobías Crespo afirmó que, aunque el país tiene más de 20 años creciendo económicamente un 5%, no es un logro que se le pueda otorgar a Luis Abinader por alguna estrategia o plan, sino al mismo pueblo dominicano “que sale temprano a trabajar, incluso de manera informal, y sale a producir”.

Para el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, los principales problemas de la escuela dominicana no están siendo atendidos por el gobierno, pese a que Abinader indicó la inauguración de 72 escuelas con 1,139 aulas, más 564 aulas auxiliares, y la construcción de 129 edificios para 104 liceos y 25 politécnicos en las diferentes provincias del país.

A su vez, Hidalgo mencionó que hay muchas escuelas sin mencionar en el país y que la principal lucha es mejorar las condiciones de la planta física, nuevas aulas y el nombramiento del personal docente y administrativo faltante en muchos centros educativos.

Opiniones a favor

David Collado, ministro de Turismo, aseguró que el discurso fue “acertado” porque en la actualidad el 2024 ha sido el mejor año para el país con relación al turismo, luego de diferentes logros como el llegar a los 11 millones de visitantes.

Al mismo tiempo, mencionó los diferentes planes que se podrán en marcha para seguir implementando la oferta turística diversificada y de calidad en el mundo, como la entrega del malecón de Samaná y Santo Domingo Este, además de iniciar los trabajos en Pedernales y Barahona.

“Vamos a seguir fortaleciendo las infraestructuras del país y fumigando las zonas”, aseguró.

Collado también habló sobre el acuerdo de cielos abiertos y resaltó los beneficios que conlleva, como la competitividad y conectividad aérea, creando una reducción significativa en sus precios.

El presidente del Instituto Dominicano de Comunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, lo calificó como “excelente”, señalando que los miembros del gobierno deben tener la materia prima para analizar este balance.