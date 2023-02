Mas sabio y saludable, Wander Franco está preparado para volver a brillar

JOE TREZZA/MLB.COM

LAKE BUENA VISTA

En sus propias palabras, y en las palabras de sus coaches y manager, Wander Franco “aprendió mucho” en el 2022. Después de una campaña de novato sensacional en el 2021, el año pasado fue la primera adversidad profesional que ha tenido dominicano, quien debutó como uno de los prospectos más célebres en la historia del béisbol, halló el éxito de inmediato y firmó un contrato de nueve cifras antes de cumplir los 21 años.

No es que Franco haya jugado mal en el 2022; cuando estuvo en el terreno, vimos destellos del jugador dinámico que es. Pero no vio mucha acción, ya que su segunda campaña en las Mayores estuvo interrumpida por lesiones que limitaron al dominicano a 83 juegos.

Ahora que está en el campamento de los Rays temprano y en salud, Franco está listo para dejar esas interrogantes sobre su salud en el pasado.

“Trabajé duro ese invierno para, con suerte, tener un buen año completo”, manifestó Franco. “Tratar de no lesionarme y evitar todo eso. Por eso trabajé tan duro”.

Franco no pudo haber llegado al 2022 con mayores expectativas luego de batear .288 con un OPS de .810 y dejar de WAR de 3.5 a sus 20 años y firmar una extensión de contrato de 11 años y US$182 millones el siguiente invierno. Lució como ese mismo jugador durante el primer mes y medio del 2022 antes de que problemas persistentes de la corva y el cuádriceps de la pierna derecha comenzaran a afectar su producción. El quisqueyano perdió casi todo el mes de junio debido a dichas dolencias, y luego se ausentó durante otros dos meses por una fractura en un hueso de la mano derecha. La ofensiva de los Rays tuvo que batallar sin Franco y Brandon Lowe, que también se vio afligido por las lesiones.

Los Rays no sumaron un bate este invierno debido en parte a lo mucho que creen que mejorará su alineación con simplemente contar con el bate de Franco más a menudo. Con ese fin, por su cuenta, Franco decidió modificar su dieta y su regimen de entrenamiento este invierno con la esperanza de tener más flexibilidad y durabilidad.

“No creo que nadie le haya comunicado directamente: ‘Oye, necesitas hacer tal cosa con tu preparación”, dijo el manager Kevin Cash. “Todos vamos a seguir aprendiendo más sobre Wander, pero puedo decir con confianza que tiene mucha motivación. Tiene mucho orgullo y quiere ser el mejor jugador que puede llegar a ser, lo más pronto posible. Y creo que se percató de algunas cosas el año pasado que le hicieron las cosas más difíciles, por el desgaste de jugar todos los días, el terreno artificial, todas esas cosas. Creo que tomó algunas decisiones calculadas para tratar de hacer ajustes a base de eso y llegar más preparado y equipado para la temporada”.

Franco dice que también aprendió cómo manejar el lado mental de las lesiones a nivel de Grandes Ligas. ¿Entre esas lecciones? “Mantener mi cabeza en alto y la mente positiva”.

“Fue muy frustrante,” agregó. “A veces, tienes que confiar en Dios y soltarlo. Esa es mi meta este año, soportar un poquito más (físicamente)”.

“Los jugadores se frustran cuando se lesionan y sienten que no pueden ser ellos mismos, que fue su caso”, dijo Cash. “Y luego, en ocasiones, literalmente no pudo aportar porque no era capaz de rendir. Trataba mucho y no se le daba. Pero hablando con él y viéndolo, en las jaulas ahora, hay muchas sonrisas. Hay mucha energía fuerte”.

Franco también está encantado de participar en el venidero Clásico de Mundial de Béisbol con una selección de República Dominicana armada hasta los dientes que será dirigida por el coach de la banca de los Rays, Rodney Linares. Franco dice que fue fácil tomar la decisión de participar y que es “una gran alegría” representar a su país natal.

“Siempre quise ir al Clásico, sin importar las lesiones que tuve”, dijo Franco. “Mi mentalidad siempre fue de ir al Clásico”.

Quizás el torneo sirva para hacernos recordar del enorme impacto que un Franco en salud puede tener. En sus 153 juegos de por vida, el quisqueyano suma WAR de 6.1 Simplemente igualar esa marca esta temporada convertiría al infielder 22 años en candidato para Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“Lo que sea que pensábamos de él hace dos años o el año pasado, me tiene mucho más entusiasmado ahora”, dijo Cash.