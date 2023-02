El All-Star más internacional

Tim Reynolds/AP

Salt Lake City

Si así lo desea, y si el capitán LeBron James cooperara con sus propias selecciones, Giannis Antetokounmpo podría elegir a Luka Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid y Lauri Markkanen para jugar en su equipo el domingo por la noche.

Imagínense eso: una alineación titular international All-Star.

Es una de las muchas posibilidades para los eventos de este fin de semana en Salt Lake City.

El fin de semana All-Star de la NBA ya casi está aquí, con muchos de los principales llegando a Utah el jueves y algunos más llegarán el viernes a tiempo para que comience la alineación oficial de tres días.

Más de 60 jugadores de la NBA y la G League formarán parte de la exhibición: el Juego de las Estrellas el domingo, las competencias de donqueos, triples y habilidades el sábado del Juego de las Estrellas, y los juegos de estrellas emergentes para primero y segundo. -año jugadores el viernes.

“Nunca puedes dar esto por sentado”, dijo Antetokounmpo, el alero de los Milwaukee Bucks que se dirige a su séptimo Juego de Estrellas. “Nunca sabes cuántas veces más vas a ser un All-Star. No doy esto por sentado. Y por cierto, gracias a toda la afición que me votó como capitán. No doy eso por sentado. Tenemos que ir allí, divertirnos, disfrutar el tiempo con nuestros hijos”.

De los 10 titulares el domingo por la noche, salvo cambios en las listas debido a lesiones, seis nacieron fuera de los Estados Unidos, lo cual es un récord. Los nueve All-Stars nacidos internacionalmente empata un récord.

Es una especie de regreso a casa para Donovan Mitchell, el defensa de Cleveland que pasó los primeros cinco años de su carrera en la NBA en Utah hasta que fue cambiado el verano pasado. Mitchell todavía tiene lazos profundos con Utah; está organizando un espectáculo de comedia con fines benéficos este fin de semana en beneficio de Kearns High School, un lugar con el que trabajó de cerca cuando jugaba para el Jazz.

“Aprendes a apreciar esos momentos”, dijo Mitchell, quien tuvo que perderse el Juego de Estrellas del año pasado en Cleveland debido a un problema respiratorio superior. “Aprendes a apreciar esas cosas porque me vieron crecer. Yo era un niño pequeño, simplemente feliz de ser reclutado y luego tener un papel para ser uno de los líderes del equipo desde el principio, llegando a los playoffs, teniendo grandes momentos, teniendo problemas, altibajos. Y para convertirme en lo que soy hoy, estaré eternamente agradecido, eternamente agradecido”.

SEPA MÁS

El 19 para LeBron James

Para James es su viaje número 19 a un Juego de Estrellas. Y este será como ningún otro, con la NBA lista para rendirle homenaje a él tras superar a Kareem Abdul-Jabbar a principios de este mes como el líder anotador de por vida con una ceremonia de medio tiempo el domingo por la noche.

La liga comenzó a considerar el fin de semana como el momento adecuado para festejar adecuadamente a James hace unas semanas, cuando parecía que rompería el récord antes.