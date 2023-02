Nelson Cruz explica qué lo motivó a incluirse en el roster para el Clásico

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol (CMB), Nelson Cruz, expresó este martes cuales fueron las razones por las que se incluyó como jugador en el roster del conjunto.

Luego de que surgieran cuestionamientos por la figura de Nelson y Robinson Canó como jugadores para el CMB, este explicó cuáles fueron las causas que lo motivaron.

Las declaraciones fueron brindadas en el Palacio Nacional, donde la selección dominicana recibió la bandera por parte del presidente Luis Abinader.

Cruz afirmó que en varias ocasiones había dicho que no podía formar parte del equipo dominicano, pero que debido a la alta cantidad de bajas y negaciones de los equipos de Grandes Ligas, fue una de las razones que motivó al veterano pelotero a tomar la decisión de jugar.

“Lamentablemente no podemos hacer feliz a todos, eso es lo primero. Si ves entrevistas anteriores y me preguntaban sobre lo mismo, en varias ocasiones dije que no podía formar parte en ese momento, no podía formar parte del equipo, pero tuvimos muchas bajas y muchas negaciones de los equipos”, indicó Cruz.

El gerente alegó que otro de los motivos fue el querer incluir jugadores veteranos como Robinson Canó, quien recientemente se coronó como campeón de la Serie del Caribe con los Tigres del Licey.

Asimismo, manifestó que en sus intenciones estaba llevar con la selección tricolor a Edwin Encarnación y Carlos Santana.

“Queríamos llevar por lo menos dos veteranos que hubiesen estado en Clásicos anteriores, nosotros como campeones y como se dieron todas esas bajas pues se nos hizo más fácil incluirnos”, declaró Nelson.