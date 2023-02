Miguel Sanó aclara que no se crió con su padre biológico, que está acusado de matar a una mujer en SPM

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El pelotero de Grandes Ligas Miguel Sanó se refirió este martes a las acusaciones que pesan sobre su padre biológico, Ricardo Aponte, quien asesinó de varios disparos a Juana Francisca Henderson e hirió de bala a otras dos personas en un hecho ocurrido en San Pedro de Macorís.

De acuerdo a un comunicado de Sanó, se enteró de la situación a través de los medios de comunicación.

Explica que Ricardo Aponte no fue la persona que “me crió cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación”, al tiempo de señalar que quien lo ayudó en su formación desde niño fue Francisco Ernesto Soriano.

“He estado en Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de medios de comunicación, al igual que el público en general. Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi mamá (Sanó), el cual no me crio cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación. La persona que me crio como si fuera mi padre biológico es Francisco Ernesto Soriano, dice el comunicado, posteado por el cronista deportivo Héctor Gómez.

Asimismo, envió sus oraciones a las víctimas y sus familiares, señalando que “no tengo más comentarios”.

De acuerdo a la Policía Nacional, Ricardo Aponte asesinó a su expareja Juana Francisca Henderson luego que esta se negará a irse con él, mientras esta disfrutaba de un cumpleaños.

Por el crimen también resultaron con heridas Yuli Estefany Guerrero Camacho, de 28 años, y Juan Manuel Delgado Pion, de 35.