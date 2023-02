Juan Soto sobre el Clásico: “No puedo esperar para mostrarle al mundo qué hará Dominicana”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El estelar jardinero de los Padres de San Diego Juan Soto recalcó que participará con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Beisbol y que está “entusiasmado por hacerlo”.

“Para nosotros eso será divertido, les dije que me siento bien, que estoy feliz de ser parte de eso y ellos me han estado llamando y diciendo que estoy dentro, así que no puedo esperar para ir allí y mostrarle al mundo lo que Dominicana es capaz de hacer”, señaló el dominicano al momento de participar en el Fan Fest de los Padres.

Las declaraciones de Soto suceden justo cuando varios jugadores se han estado “apeando” del roster, por situaciones de salud o recomendaciones de sus respectivos equipos en Grandes Ligas.

República Dominicana jugará en el grupo D junto a Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel y estarán en el Loan Depost Park de Miami, Florida.