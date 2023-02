Luis Castillo no irá Clásico Mundial Béisbol

El lanzador dominicano Luis Castillo no irá con República Dominicana al Clásico Mundial Béisbol (CMB), que se celebrará el próximo mes de marzo.

Así lo informó el presidente de operaciones de béisbol de los Marineros de Seattle, Jerry Dipoto, a través de una conferencia de prensa.

Dipoto dijo que el criollo se estará entrenando con la organización, asegurando que esta decisión fue tomada de “manera conjunta”.

“Luis no lanzará en el CMB. Estará con nosotros en los campos de entrenamientos, eso es algo con lo que estamos complacidos y que planeamos de manera conjunta. Estamos emocionados de verlo junto a nosotros de principio a fin”, expresó Jerry.

El pasado mes enero el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), Juan Núñez, informó que 18 de los 50 jugadores del roster dominicano presentaban impedimento por parte de sus equipos en Grandes Ligas, por lo que sería posible su ausencia en el Clásico

Asimismo, aseguró que la gerencia del equipo dominicano estaría buscando dejar sin efecto la medida.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará desde el ocho al 21 de marzo de este 2023, República Dominicana forma parte del grupo D, junto a Puerto Rico, Venezuela, Israel y Nicaragua.

