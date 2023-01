El mundo del golf en cortitos desde los fairways

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Estamos en pleno apogeo de un año que al parecer será “movido”, y las noticias del golf se siguen sucediendo con una rapidez increíble. Veamos algunas de las más importantes en este Up and Down ampliado. ¡Arrancamos!

* FITUR 2023, un palo para RD. Quedamos muy bien parados en Madrid, y el golf fue de nuevo fue protagonista. Seguimos avanzando. * Jon Rahm, imparable. Tiene 1 Top 15, 2 Top 10, 3 Top 5, y cuatro triunfos en la temporada, así que se ha convertido en una fuerza arrolladora en el golf profesional. Muy duro el español. * Se acuerdan del Golf Channel AM Tour? Estamos en conversaciones para que la competencia al más alto nivel se vuelva a sentir en los campos dominicanos, así que esperen noticias pronto. Ya mucha gente se ha interesado, pues esos torneos son bien recordados y anhelados por los Fiebruses. * La canadiense Brooke Henderson trilla un camino de HOF. Sin dudas esta jovencita, que ya acumula 13 triunfos en la LPGA, incluyendo dos majors, va por el camino correcto. Tras un 2022 para olvidar por problemas de salud, cambio de manager y cambio de palos, triunfa en el primer evento del año ganando "wire to wire". ¡Pónganle el ojo! * El Ranking Mundial, bien raro. Rahm se está comiendo la competencia con sus 4 triunfos, mientras Rory, que es actual No. 1, no ha ganado en meses. A todo eso, el español sube "gateando", un puesto a la vez. Hoy es No. 3, pero a mi entender, ese hombre debió estar en el tope hace rato. * El LIV Golf Series tiene TV. The CW es la cadena elegida para transmitir en EEUU. No es una de las "grandes" pero algo es algo, y por algo se empieza. Sigue duro Greg Norman tirando fuego al sistema, atacando de manera directa al PGA Tour. * EA Sports de nuevo al ruedo. Fuera desde 2015, la empresa regresa a competir "con esteroides" con los 4 majors, The Players, y una gran cantidad de campos legendarios incluidos. Sin dudas, un gran atractivo para sus seguidores. * Davis Love III a la Ryder. El hombre fue nombrado vicecapitán del equipo de EEUU hacia la Ryder Cup que va este año en Italia. Una gran adición del equipo, el cual busca ganar en suelo europeo. * Seminario de reglas de la USGA en español. Me informa mi amigo Francisco Rivera, quien es uno de los instructores, que el evento va del 5 al 8 de marzo. Su costo es de US$500.00 y se hará en el mismo hotel donde será el hospedaje, así que sale todo más económico. Me escriben para info adicional. * Se casó Justin Thomas. Está de moda la "casadera", y ahora le tocó el turno a JT, quien desposó a Jillian Wisniewski, una periodista con quien tiene ya más de 3 años de relación.